Российский рынок акций закрылся в минусе

Российский рынок акций закрылся в минусе

21.10.2025

2025-10-21T18:56+0300

2025-10-21T18:56+0300

2025-10-21T18:57+0300

рынок

акции

россия

мосбиржа

ртс

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника упал на 4,1%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 4,1% - до 2 632,42 пункта, долларовый индекс РТС - на 4,08%, до 1 019,41 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 5,23%, до 1 063,09 пункта.

