Российский рынок акций закрылся в минусе
Российский рынок акций закрылся в минусе - 21.10.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций закрылся в минусе
Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника упал на 4,1%, следует из данных Московской биржи. | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T18:56+0300
2025-10-21T18:56+0300
2025-10-21T18:57+0300
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника упал на 4,1%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 4,1% - до 2 632,42 пункта, долларовый индекс РТС - на 4,08%, до 1 019,41 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 5,23%, до 1 063,09 пункта.
Российский рынок акций закрылся в минусе
Индекс Московской Биржи упал на 4,1%