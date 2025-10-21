https://1prime.ru/20251021/ekonomika-863783335.html
Мишустин рассказал о проекте бюджета на 2026-2028 годы
Мишустин рассказал о проекте бюджета на 2026-2028 годы - 21.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о проекте бюджета на 2026-2028 годы
Проект бюджета РФ на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов позволяет в полном объеме выполнить обязательства государства перед гражданами, сообщил... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T19:51+0300
2025-10-21T19:51+0300
2025-10-21T19:51+0300
россия
рф
михаил мишустин
вячеслав володин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859593797_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_14202e0ff9fce78857a0a3f6b9253d89.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Проект бюджета РФ на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов позволяет в полном объеме выполнить обязательства государства перед гражданами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Мишустин и Володин обсудили проект нового трехлетнего федерального бюджета, сообщила пресс-служба кабмина в официальном Telegram-канале правительства. "Он (проект бюджета - прим.) позволяет в полном объеме выполнить обязательства государства перед гражданами, создает условия для дальнейшего развития экономики и решения задач по обеспечению обороны и безопасности государства", – подчеркнул Мишустин.
https://1prime.ru/20251021/rossiya-863782584.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859593797_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4cf7c8bc6cdcee9a13119069064f9339.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума
Мишустин рассказал о проекте бюджета на 2026-2028 годы
Мишустин: трехлетний проект бюджета позволит выполнить обязательства перед гражданами