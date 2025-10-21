https://1prime.ru/20251021/ekonomika-863785246.html

"Туркменгаз" сократил выбросы метана на 30 процентов

АШХАБАД, 21 окт – ПРАЙМ. Государственный концерн "Туркменгаз" сократил выбросы метана на 30% на своих объектах в период с июня 2024 года по сентябрь 2025 года, заявил начальник отдела охраны окружающей среды Научно-исследовательского института природного газа "Туркменгаза" Мухамметберди Бяшиев. "Хотелось бы выразить благодарность Международной обсерватории по выбросам метана (IMEO), Международному энергетическому агентству (IEA) и Программе ООН по окружающей среде (UNEP) за программу MARS, предоставляющую спутниковые данные по выбросам метана на объектах Госконцерна "Туркменгаз". Эти данные способствовали своевременному устранению утечек метана на производственных участках нашего государственного концерна. Анализ результатов спутниковых данных за период с июня 2024 года по сентябрь 2025 года показал, что выбросы метана, по скромным расчетам, уменьшились на 30% на объектах государственного концерна "Туркменгаз", – сообщил Бяшиев на предконференционной сессии Международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркмении – 2025" (OGT 2025). По словам Бяшиева, в 2023 году спутники выявили 20 суперэмитентов, из которых девять располагались на объектах госконцерна "Туркменгаз". "На сегодняшний день, по данным спутников, предоставляемым по программе MARS, суперэмитенты у нас практически отсутствуют", – отметил он. Специалист подчеркнул, что получение спутниковых данных позволило оперативно проводить работы по устранению утечек. "Руководство поставило это на особый контроль, и на местах в течение 2–3 дней утечки устраняются собственными силами", – пояснил Бяшиев. Туркмения занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара. Углеводородные ресурсы республики оцениваются более чем в 71 миллиард тонн нефтяного эквивалента, которые составляют более 20 миллиардов тонн нефти и более 50 триллионов кубометров природного газа. Международная конференция и выставка "Нефть и газ Туркмении – 2025" (OGT 2025) пройдет в Ашхабаде с 22 по 24 октября. Организаторами мероприятия выступают госконцерны "Туркменгаз", "Туркменнефть" и госкорпорация "Туркменгеология". По данным организаторов, на конференцию зарегистрировались более 1 400 делегатов из 70 стран, а на выставке OGT EXPO будут представлены технологии и решения свыше 100 компаний.

