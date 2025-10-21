https://1prime.ru/20251021/ekononomika-863782291.html
Мишустин и Володин обсудили проект трехлетнего бюджета
Мишустин и Володин обсудили проект трехлетнего бюджета - 21.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин и Володин обсудили проект трехлетнего бюджета
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин провели встречу и обсудили проект трехлетнего бюджета на 2026–2028 годы, сообщила... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T18:55+0300
2025-10-21T18:55+0300
2025-10-21T18:55+0300
россия
рф
михаил мишустин
вячеслав володин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863780736_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7fb64e3f9ad3a48dfa1ac633e4dcfde5.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин провели встречу и обсудили проект трехлетнего бюджета на 2026–2028 годы, сообщила пресс-служба кабмина в официальном Telegram-канале правительства. "Михаил Мишустин встретился с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Председатель правительства Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин обсудили проект нового федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251021/rossiya-863781843.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863780736_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8eb9f704aae4028d51841ce15edfc92e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума
Мишустин и Володин обсудили проект трехлетнего бюджета
Мишустин обсудил с Володиным проект бюджета на 2026–2028 годы