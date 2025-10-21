https://1prime.ru/20251021/ekspert-863739637.html

Эксперт рассказал, как защитить ребенка от мошенников

Эксперт рассказал, как защитить ребенка от мошенников - 21.10.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как защитить ребенка от мошенников

21.10.2025

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Мобильный телефон, купленный для ребенка, необходимо тщательно настроить и подготовить к использованию - в противном случае через детское устройство злоумышленники могут получить доступ к финансам родителей, рассказал РИА Новости руководитель группы продвижения культуры информационной безопасности в "Яндексе" Александр Лунев. "Распространенная ошибка родителей - давать гаджет прямо из коробки, ограничившись установкой игр и мессенджера. Правильно подготовленное устройство обеспечивает защиту не только ребенка, но и всей семьи, ведь злоумышленники целенаправленно атакуют юных пользователей, понимая, что через них можно получить доступ к данным и финансам родителей", - сообщил Лунев. Перед тем. как передать ребенку смартфон, нужно создать отдельный детский аккаунт в приложениях и использовать настройки родительского контроля: ограничить доступ к нежелательному контенту и покупкам, а также установить лимит по экранному времени. Чтобы минимизировать риски, можно использовать браузеры с семейным режимом, которые автоматически блокируют опасные и фишинговые сайты. Кроме того, следует добавить в телефонную книгу номера родителей и других родственников. Автоопределитель номеров может помочь блокировать спам и защитить от мошенников. Эксперт рекомендует провести беседу с ребенком и объяснить ему, что не стоит отвечать на незнакомые номера или переходить по ссылкам от незнакомцев, которые могут эксплуатировать детскую доверчивость и неопытность в своих целях. "Дети часто попадаются на "бесплатные" игровые опции, фейковые конкурсы в соцсетях или на взломанные аккаунты друзей с просьбой перевести деньги. Например, зачастую мошенники эксплуатируют тематику онлайн-игр и предлагают купить игровую валюту в два раза дешевле. Главное правило, которое нужно донести до детей - не переходить по ссылкам от незнакомцев. Это должно стать такой же привычкой, как "не переходить на красный свет". Если ребенок получает странные сообщения или звонки, он должен сразу рассказать об этом взрослым", - добавил Лунев.

