Эксперт оценил перспективы строительства тоннеля между Россией и США - 21.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251021/ekspert-863741494.html
Эксперт оценил перспективы строительства тоннеля между Россией и США
Эксперт оценил перспективы строительства тоннеля между Россией и США - 21.10.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил перспективы строительства тоннеля между Россией и США
Транспортную систему для строительства тоннеля между РФ и США через Берингов пролив следует реализовывать на основе инновационных решений, одним из таких может... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T07:35+0300
2025-10-21T07:35+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863741494.jpg?1761021324
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
07:35 21.10.2025
 
Эксперт оценил перспективы строительства тоннеля между Россией и США

Доцент Зеге: тоннель Путина-Трампа может быть построен по технологии Маска

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Транспортную систему для строительства тоннеля между РФ и США через Берингов пролив следует реализовывать на основе инновационных решений, одним из таких может стать технология Илона Маска, представляющая собой герметичную трубу, по которой на высокой скорости передвигаются транспортные капсулы, таким мнением поделился с РИА Новости кандидат технических наук, доцент МАДИ Сергей Зеге.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску. По его словам, благодаря современным технологиям компании Boring Company этот тоннель может стать тоннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию и Америку, стоимостью менее 8 миллиардов долларов. Он отметил, что тоннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии.
Проект "вакуумного поезда" - Hyperloop – был предложен американским предпринимателем Илоном Маском в 2013 году. Идея заключалась в создании трубопровода, в полости которого было необходимо создать вакуум. Внутри этого трубопровода курсировали бы транспортные капсулы длиной 25-30 метров со скоростью от 480 до 1102 километров в час.
"Транспортную систему для такого проекта следует рассматривать на основе инновационных решений. Это может быть решение Маска с герметичной трубой и большими скоростями движения. Его можно приспособить в варианте небольших скоростных экипажей в тоннелях небольшого диаметра, что будет кратно дешевле того, что понадобится для железной или автомобильной дороги", - рассказал эксперт, комментируя варианты реализации тоннеля между РФ и США.
Также, по его словам, в этом проекте может быть задействована адаптированная для условий севера воздухоплавательная транспортная система, но преградой для воплощения в жизнь такой системы является сложность сделать ее всепогодной.
"Интересным может быть решение с "канатно-гравитационным транспортом", - оригинальная запатентованная разработка российских инженеров - позволяющая создать пути высокой степени капитальности в сложных природных условиях при минимальных финансовых издержках как на строительство, так и на эксплуатацию, которую можно вести в автоматическом режиме", - добавил Зеге.
Он отметил, что вопрос строительства тоннеля неразрывно связан с вопросом создания транспортных подходов к нему. "Если подводный тоннель сам по себе может быть выполнен в обозначенные сроки и деньги, то строительство подходов на основе практикуемых технологий (железная или автомобильная дорога) выйдет далеко за рамки прогноза и скорее всего будет экономически нецелесообразно, хотя и может быть выполнено технически", - подчеркнул эксперт.
 
