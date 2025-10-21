Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Энергодаре частично восстановили электроснабжение - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251021/energodar-863737125.html
В Энергодаре частично восстановили электроснабжение
В Энергодаре частично восстановили электроснабжение - 21.10.2025, ПРАЙМ
В Энергодаре частично восстановили электроснабжение
Электроснабжение города-спутника Запорожской АЭС Энергодара частично восстановлено, сообщил глава города Максим Пухов. | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T01:48+0300
2025-10-21T01:48+0300
энергетика
энергодар
запорожская аэс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863737125.jpg?1761000496
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – ПРАЙМ. Электроснабжение города-спутника Запорожской АЭС Энергодара частично восстановлено, сообщил глава города Максим Пухов. Вечером в понедельник в Энергодаре произошло аварийное отключение городской электросети из-за повышенной нагрузки. "Энергетики восстановили электроснабжение и начали подключение 1 и 2 микрорайона. Однако 3 и 7 обесточены, полное восстановление ожидается лишь утром", - написал Пухов в своем Telegram-канале. По его словам, подача воды в город восстановлена.
энергодар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
энергодар, запорожская аэс
Энергетика, Энергодар, Запорожская АЭС
01:48 21.10.2025
 
В Энергодаре частично восстановили электроснабжение

В Энергодаре частично восстановили электроснабжение

Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – ПРАЙМ. Электроснабжение города-спутника Запорожской АЭС Энергодара частично восстановлено, сообщил глава города Максим Пухов.
Вечером в понедельник в Энергодаре произошло аварийное отключение городской электросети из-за повышенной нагрузки.
"Энергетики восстановили электроснабжение и начали подключение 1 и 2 микрорайона. Однако 3 и 7 обесточены, полное восстановление ожидается лишь утром", - написал Пухов в своем Telegram-канале.
По его словам, подача воды в город восстановлена.
 
ЭнергетикаЭнергодарЗапорожская АЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала