В Энергодаре частично восстановили электроснабжение
2025-10-21T01:48+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – ПРАЙМ. Электроснабжение города-спутника Запорожской АЭС Энергодара частично восстановлено, сообщил глава города Максим Пухов.
Вечером в понедельник в Энергодаре произошло аварийное отключение городской электросети из-за повышенной нагрузки.
"Энергетики восстановили электроснабжение и начали подключение 1 и 2 микрорайона. Однако 3 и 7 обесточены, полное восстановление ожидается лишь утром", - написал Пухов в своем Telegram-канале.
По его словам, подача воды в город восстановлена.
