В Энергодаре частично восстановили электроснабжение

Электроснабжение города-спутника Запорожской АЭС Энергодара частично восстановлено, сообщил глава города Максим Пухов. | 21.10.2025, ПРАЙМ

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – ПРАЙМ. Электроснабжение города-спутника Запорожской АЭС Энергодара частично восстановлено, сообщил глава города Максим Пухов. Вечером в понедельник в Энергодаре произошло аварийное отключение городской электросети из-за повышенной нагрузки. "Энергетики восстановили электроснабжение и начали подключение 1 и 2 микрорайона. Однако 3 и 7 обесточены, полное восстановление ожидается лишь утром", - написал Пухов в своем Telegram-канале. По его словам, подача воды в город восстановлена.

