СМИ: ЕС разработает предложение по использованию активов РФ для Киева

СМИ: ЕС разработает предложение по использованию активов РФ для Киева - 21.10.2025, ПРАЙМ

СМИ: ЕС разработает предложение по использованию активов РФ для Киева

21.10.2025

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Лидеры стран ЕС в четверг намерены официально поручить Еврокомиссии разработку юридического предложения по использованию замороженных активов РФ для Киева после того, как Бельгия дала понять, что не будет препятствовать этому, сообщает издание Politico со ссылкой на просмотренные внутренние документы. "Лидеры стран ЕС намерены поручить Европейской комиссии разработать юридическое предложение об использовании миллиардов евро из замороженных российских государственных активов для финансирования крупного кредита Украине после того, как Бельгия дала понять, что не будет этому препятствовать", - пишет издание, подчеркивая, что скорее всего это произойдет на ежеквартальном заседании Европейского совета в Брюсселе в четверг. По словам бельгийского дипломата, его страна не будет возражать против призыва. "Тем не менее, даже если Комиссия получит зелёный свет, её юридическое предложение должно будет пройти недели сложных переговоров с национальными столицами", - уточняет издание. Politico напоминает, что Еврокомиссия впервые выдвинула эту идею в сентябре, но ждала прямого одобрения глав европейских правительств, прежде чем представить конкретное предложение. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на полях Генассамблеи ООН ранее жестко высказался против предложения о кредите Украине под замороженные российские активы, заявив, что "этого не будет никогда". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

