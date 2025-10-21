https://1prime.ru/20251021/es-863784005.html
Предложение ЕК по кредиту Киеву не предполагает конфискацию активов России
Предложение ЕК по кредиту Киеву не предполагает конфискацию активов России - 21.10.2025, ПРАЙМ
Предложение ЕК по кредиту Киеву не предполагает конфискацию активов России
Предложение Еврокомиссии по предоставлению Киеву нового кредита под замороженные в Европе российские суверенные активы не предполагает их конфискацию, заявил в... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T20:59+0300
2025-10-21T20:59+0300
2025-10-21T20:59+0300
финансы
банки
россия
киев
европа
канада
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 окт – ПРАЙМ. Предложение Еврокомиссии по предоставлению Киеву нового кредита под замороженные в Европе российские суверенные активы не предполагает их конфискацию, заявил в Европарламенте еврокомиссар Валдис Домбровскис. "Это предложение не содержит конфискацию российских активов", - сообщил он. По словам еврокомиссара, Канада и Великобритания уже выразили готовность присоединиться к новому предложению Еврокомиссии по использованию замороженных на их территории российских суверенных активов для нового кредита Киеву. Аналогичные переговоры ведутся с другими странами G7, где содержатся российские средства.
https://1prime.ru/20251021/ukraina-863776871.html
киев
европа
канада
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, киев, европа, канада, мировая экономика
Финансы, Банки, РОССИЯ, Киев, ЕВРОПА, КАНАДА, Мировая экономика
Предложение ЕК по кредиту Киеву не предполагает конфискацию активов России
Домбровскис: предложение ЕК по кредиту Киеву не предполагает конфискацию активов России