СМИ: ЕС хочет обсудить меры реагирования на торговую политику Китая

СМИ: ЕС хочет обсудить меры реагирования на торговую политику Китая

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Ряд стран Евросоюза хочет обсудить меры реагирования на торговую политику Китая на саммите 23 октября в Брюсселе, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники. В понедельник глава Евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге обвинила Китай в использовании экономики в качестве оружия против мировой торговли и ЕС. "Германия и Франция поддерживают инициативу по обсуждению всё более ограничительных торговых мер Китая на саммите лидеров ЕС в Брюсселе в четверг. Франция и Польша предложили добавить в выводы саммита пункт о вредительских экономических действиях Китая. Германия готова, по крайней мере, обсудить применение самой мощной ответной торговой меры блока - так называемого инструмента по борьбе с принуждением - в связи с тем, что Пекин ограничивает доступ к жизненно важным материалам. Эта тема может быть поднята в ходе обсуждения конкурентоспособности на саммите", - говорится в сообщении. Как заявил агентству неназванный немецкий чиновник, Берлин не решается активировать инструмент по борьбе с принуждением из-за опасений негативных экономических последствий. Другой европейский чиновник в беседе с агентством отметил, что Париж хочет, чтобы ЕС рассмотрел все варианты ответных действий, но в настоящее время изучает другие идеи. Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. Президент США Дональд Трамп 10 октября сообщил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из КНР сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Пекина в сфере торговли. Глава минфина США Скотт Бессент в понедельник заявил, что Вашингтон может подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и обсудить торговые вопросы.

