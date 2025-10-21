СМИ: ЕС хочет обсудить меры реагирования на торговую политику Китая

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251021/es-863785050.html
2025-10-21T22:35+0300
2025-10-21T22:35+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/90/838339079_0:20:3212:1827_1920x0_80_0_0_32f4b4f4ef65780e2db27841cd180629.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Ряд стран Евросоюза хочет обсудить меры реагирования на торговую политику Китая на саммите 23 октября в Брюсселе, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники. В понедельник глава Евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге обвинила Китай в использовании экономики в качестве оружия против мировой торговли и ЕС. "Германия и Франция поддерживают инициативу по обсуждению всё более ограничительных торговых мер Китая на саммите лидеров ЕС в Брюсселе в четверг. Франция и Польша предложили добавить в выводы саммита пункт о вредительских экономических действиях Китая. Германия готова, по крайней мере, обсудить применение самой мощной ответной торговой меры блока - так называемого инструмента по борьбе с принуждением - в связи с тем, что Пекин ограничивает доступ к жизненно важным материалам. Эта тема может быть поднята в ходе обсуждения конкурентоспособности на саммите", - говорится в сообщении. Как заявил агентству неназванный немецкий чиновник, Берлин не решается активировать инструмент по борьбе с принуждением из-за опасений негативных экономических последствий. Другой европейский чиновник в беседе с агентством отметил, что Париж хочет, чтобы ЕС рассмотрел все варианты ответных действий, но в настоящее время изучает другие идеи. Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. Президент США Дональд Трамп 10 октября сообщил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из КНР сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Пекина в сфере торговли. Глава минфина США Скотт Бессент в понедельник заявил, что Вашингтон может подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и обсудить торговые вопросы.
22:35 21.10.2025
 
СМИ: ЕС хочет обсудить меры реагирования на торговую политику Китая

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Ряд стран Евросоюза хочет обсудить меры реагирования на торговую политику Китая на саммите 23 октября в Брюсселе, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники.
В понедельник глава Евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге обвинила Китай в использовании экономики в качестве оружия против мировой торговли и ЕС.
"Германия и Франция поддерживают инициативу по обсуждению всё более ограничительных торговых мер Китая на саммите лидеров ЕС в Брюсселе в четверг. Франция и Польша предложили добавить в выводы саммита пункт о вредительских экономических действиях Китая. Германия готова, по крайней мере, обсудить применение самой мощной ответной торговой меры блока - так называемого инструмента по борьбе с принуждением - в связи с тем, что Пекин ограничивает доступ к жизненно важным материалам. Эта тема может быть поднята в ходе обсуждения конкурентоспособности на саммите", - говорится в сообщении.
Как заявил агентству неназванный немецкий чиновник, Берлин не решается активировать инструмент по борьбе с принуждением из-за опасений негативных экономических последствий. Другой европейский чиновник в беседе с агентством отметил, что Париж хочет, чтобы ЕС рассмотрел все варианты ответных действий, но в настоящее время изучает другие идеи.
Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. Президент США Дональд Трамп 10 октября сообщил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из КНР сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Пекина в сфере торговли. Глава минфина США Скотт Бессент в понедельник заявил, что Вашингтон может подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и обсудить торговые вопросы.
Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
"Должны прикончить". На Западе высказались о планах против России
