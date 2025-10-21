https://1prime.ru/20251021/euroclear--863750824.html

Апелляция отклонила иск УК "Первая" к Euroclear Bank

2025-10-21T11:07+0300

финансы

бизнес

банки

москва

euroclear bank

ук "первая"

МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая отклонила иск АО "Управляющая компания "Первая" (прежнее название – "Сбер Управление активами"), требовавшего взыскать с бельгийского Euroclear Bank более 1,5 миллиарда долларов, более 110,1 миллиона евро, более 1,6 миллиарда рублей и менее значительные суммы еще в девяти валютах, а в сумме – около 140 миллиардов рублей по текущему курсу.В материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, говорится, что апелляционный суд во вторник отклонил жалобу истца на принятое в апреле решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.В этом иске УК "Первая" просила взыскать с Euroclear Bank убытки в размере стоимости заблокированных ответчиком ценных бумаг. Как ранее пояснили представители сторон в суде, номинированные в иностранных валютах ценные бумаги, принадлежащие российским клиентам истца, в 2022 году были заблокированы на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в депозитарии ответчика из-за санкций.В суде первой инстанции истец заявил, что УК "Первая" лишена возможности распоряжаться бумагами по вине ответчика, который незаконно следует антироссийским санкциям. При этом перспективы отмены санкций не усматриваются, а попытка истца добиться снятия разблокировки закончилась неудачей, отметил юрист. Он поддержал требование о взыскании полной рыночной стоимости ценных бумаг.Представитель ответчика заявил, что в случае удовлетворения иска у истца будет неосновательное обогащение – бумаги останутся у него, а кроме того, он получит еще и их стоимость. По словам ответчика, стоимость бумаг истца в любом случае нельзя оценивать, исходя из их цены на свободном рынке, так как даже в случае гипотетической разблокировки у истца в условиях санкций возникли бы сложности с продажей бумаг на зарубежных рынках, распорядиться ими можно только с дисконтом на российском рынке.Суд в своем решении, в частности, отметил, что "удовлетворение требования истца о взыскании в его пользу стоимости облигаций (еврооблигаций), право на которые им не утрачено, а срок погашения не наступил, приведет к неосновательному обогащению истца".Изначально в исковом заявлении, поданном в июле 2023 года, УК "Первая" требовала от ответчика около 184,8 миллиарда рублей. Впоследствии сумма иска неоднократно уточнялась. В марте 2024 года суд по ходатайству ответчика разделил требования – требование о взыскании стоимости ценных бумаг было выделено в отдельное дело.Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах российского НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.

москва

финансы, бизнес, банки, москва, euroclear bank, ук "первая"