ФАС раскрыла картель при поставках стройматериалов в Москве и области

ФАС раскрыла картель при поставках стройматериалов в Москве и области

2025-10-21T12:09+0300

2025-10-21T12:09+0300

2025-10-21T12:28+0300

мошенничество

бизнес

россия

рф

москва

московская область

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ раскрыла картель на сумму около 500 миллионов рублей с целью поддержания цен на торгах на поставку стройматериалов, оборудования, инструментов и спецодежды для госучреждений в Москве и области, признала 13 его участников нарушившими антимонопольное законодательство, сообщает ведомство."ФАС раскрыла картель с применением схемы "таран". Торги проходили для нужд государственных учреждений города Москвы и Московской области на сумму более 491 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что целью схемы поведения "таран" является ценовая дезориентация добросовестных участников торгов, которая вынуждает их отказываться от дальнейшей подачи ценовых предложений, что позволяет обеспечить победу участнику, заранее определенному лицами, заключившими антиконкурентное соглашение."Антимонопольная служба признала 13 участников сговора нарушившими антимонопольное законодательство. Ответчики заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на 38 торгах на поставку стройматериалов, оборудования, инструментов и спецодежды", - отмечает ФАС.Как сообщает ведомство, участники картеля нарушили пункт 2 части 1 статьи 11 закона "О защите конкуренции".В ходе рассмотрения дела служба выявила комплекс свидетельств, которые указывают на согласованные действия участников сговора. Это использование единой цифровой инфраструктуры, синхронизированное поведение на торгах, устойчивые финансово-хозяйственные связи между участниками картеля, реализация схемы "таран", а также имитация конкуренции.Общая сумма начальной максимальной цен контрактов и договоров составила 491 980 332 рубля.Нарушителям грозят оборотные штрафы в соответствии с частью 2 статьей 14.32 КоАП РФ: от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров и не менее ста тысяч рублей. Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

бизнес, россия, рф, москва, московская область