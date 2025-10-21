Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
21.10.2025 FESCO получила в управление Петропавловск-Камчатский морской торговый порт
FESCO получила в управление Петропавловск-Камчатский морской торговый порт
П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 окт - РИА Новости. Транспортная группа FESCO, входящая в контур госкорпорации "Росатом", получила в управление Петропавловск-Камчатский... | 21.10.2025, ПРАЙМ
П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 окт - РИА Новости. Транспортная группа FESCO, входящая в контур госкорпорации "Росатом", получила в управление Петропавловск-Камчатский морской торговый порт и Камчатское морское пароходство, сообщила компания. В 2024 году Генпрокуратура сообщала о выявленных коррупционных нарушениях у соучредителей порта и пароходства Александра Иванчея, Юрия Зубаря и Владимира Балакаева. После судебных разбирательств имущество бизнесменов стоимостью в 16,7 миллиарда рублей перешло в собственность государства. Сейчас учредитель ООО "ПКМТП" и ООО "КМП" - Российская Федерация, а оперативное управление этими активами находится под контролем группы FESCO. "Транспортная группа FESCO (FESCO, "Группа", предприятие в контуре управления госкорпорации "Росатом") получила в управление ООО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт" и ООО "Камчатское морское пароходство", - говорится в сообщении на сайте компании. FESCO подчеркнула, что Камчатский край - стратегически значимый регион для группы. "На протяжении многих лет группа успешно реализует каботажный сервис FPKL между Владивостоком и Петропавловском-Камчатским, последовательно развивая контейнерные перевозки на Дальнем Востоке России", - отметила компания. Как уточняется в пресс-релизе, вхождение порта и пароходства в периметр управления FESCO направлено на повышение операционной эффективности и транспортной безопасности при обеспечении регионов Дальнего Востока и Севера России необходимыми грузами.
07:08 21.10.2025
 
П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 окт - РИА Новости. Транспортная группа FESCO, входящая в контур госкорпорации "Росатом", получила в управление Петропавловск-Камчатский морской торговый порт и Камчатское морское пароходство, сообщила компания.
В 2024 году Генпрокуратура сообщала о выявленных коррупционных нарушениях у соучредителей порта и пароходства Александра Иванчея, Юрия Зубаря и Владимира Балакаева. После судебных разбирательств имущество бизнесменов стоимостью в 16,7 миллиарда рублей перешло в собственность государства. Сейчас учредитель ООО "ПКМТП" и ООО "КМП" - Российская Федерация, а оперативное управление этими активами находится под контролем группы FESCO.
"Транспортная группа FESCO (FESCO, "Группа", предприятие в контуре управления госкорпорации "Росатом") получила в управление ООО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт" и ООО "Камчатское морское пароходство", - говорится в сообщении на сайте компании.
FESCO подчеркнула, что Камчатский край - стратегически значимый регион для группы.
"На протяжении многих лет группа успешно реализует каботажный сервис FPKL между Владивостоком и Петропавловском-Камчатским, последовательно развивая контейнерные перевозки на Дальнем Востоке России", - отметила компания.
Как уточняется в пресс-релизе, вхождение порта и пароходства в периметр управления FESCO направлено на повышение операционной эффективности и транспортной безопасности при обеспечении регионов Дальнего Востока и Севера России необходимыми грузами.
 
