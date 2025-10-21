https://1prime.ru/20251021/fitso-863747935.html

В Словакии вынесли приговор по делу о покушении на Фицо

БАНСКА-БЫСТРИЦА, 21 окт - ПРАЙМ. Специализированный суд по уголовным делам в городе Банска-Быстрица приговорил 72-летнего Юрая Цинтулу, который совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в мае 2024 года, к 21 году тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости."Суд принимает решение о наказании в виде лишения свободы на 21 год", - зачитал приговор суда судья Игорь Кралик, признав совершенное Цинтулой преступление террористическим актом.Цинтула 15 мая 2024 года несколько раз выстрелил в Фицо, когда тот вышел к людям, собравшимся у дома культуры в городе Гандлова (в центральной части страны), где проходило выездное заседание правительства. Полиция задержала стрелявшего на месте. Судебный процесс начался 8 июля, он проходил в городе Банска-Быстрица.Прокурор Катарина Габчакова настаивала на том, что 72-летний Цинтула совершил террористический акт, поскольку своими действиями хотел добиться смены правительства, которое возглавляет Фицо. Защита же пыталась доказать, что атака была направлена только на Фицо, а не на все словацкое правительство, поэтому действия обвиняемого нельзя рассматривать как терроризм.

