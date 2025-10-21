Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Словакии вынесли приговор по делу о покушении на Фицо
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
В Словакии вынесли приговор по делу о покушении на Фицо
В Словакии вынесли приговор по делу о покушении на Фицо - 21.10.2025, ПРАЙМ
В Словакии вынесли приговор по делу о покушении на Фицо
Специализированный суд по уголовным делам в городе Банска-Быстрица приговорил 72-летнего Юрая Цинтулу, который совершил покушение на премьер-министра Словакии... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T10:43+0300
2025-10-21T10:43+0300
политика
общество
словакия
роберт фицо
https://cdnn.1prime.ru/img/76339/08/763390869_0:134:2565:1576_1920x0_80_0_0_c9546ad02283fe4840f254b655028cfe.jpg
БАНСКА-БЫСТРИЦА, 21 окт - ПРАЙМ. Специализированный суд по уголовным делам в городе Банска-Быстрица приговорил 72-летнего Юрая Цинтулу, который совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в мае 2024 года, к 21 году тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости."Суд принимает решение о наказании в виде лишения свободы на 21 год", - зачитал приговор суда судья Игорь Кралик, признав совершенное Цинтулой преступление террористическим актом.Цинтула 15 мая 2024 года несколько раз выстрелил в Фицо, когда тот вышел к людям, собравшимся у дома культуры в городе Гандлова (в центральной части страны), где проходило выездное заседание правительства. Полиция задержала стрелявшего на месте. Судебный процесс начался 8 июля, он проходил в городе Банска-Быстрица.Прокурор Катарина Габчакова настаивала на том, что 72-летний Цинтула совершил террористический акт, поскольку своими действиями хотел добиться смены правительства, которое возглавляет Фицо. Защита же пыталась доказать, что атака была направлена только на Фицо, а не на все словацкое правительство, поэтому действия обвиняемого нельзя рассматривать как терроризм.
словакия
общество , словакия, роберт фицо
Политика, Общество , СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
10:43 21.10.2025
 
В Словакии вынесли приговор по делу о покушении на Фицо

Стрелявшего в Фицо в Словакии приговорили к 21 году тюрьмы

© fotolia.com / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Флаг Словакии. Архивное фото
© fotolia.com / Yulia Buchatskaya
БАНСКА-БЫСТРИЦА, 21 окт - ПРАЙМ. Специализированный суд по уголовным делам в городе Банска-Быстрица приговорил 72-летнего Юрая Цинтулу, который совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в мае 2024 года, к 21 году тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд принимает решение о наказании в виде лишения свободы на 21 год", - зачитал приговор суда судья Игорь Кралик, признав совершенное Цинтулой преступление террористическим актом.
Цинтула 15 мая 2024 года несколько раз выстрелил в Фицо, когда тот вышел к людям, собравшимся у дома культуры в городе Гандлова (в центральной части страны), где проходило выездное заседание правительства. Полиция задержала стрелявшего на месте. Судебный процесс начался 8 июля, он проходил в городе Банска-Быстрица.
Прокурор Катарина Габчакова настаивала на том, что 72-летний Цинтула совершил террористический акт, поскольку своими действиями хотел добиться смены правительства, которое возглавляет Фицо. Защита же пыталась доказать, что атака была направлена только на Фицо, а не на все словацкое правительство, поэтому действия обвиняемого нельзя рассматривать как терроризм.
Роберт Фицо
"Украина, кофе и еще раз Украина". Фицо набросился на ЕС
16 октября, 18:47
 
