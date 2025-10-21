Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
21.10.2025
Происшествия
В Москве задержали мужчину по подозрению в госизмене
В Москве задержали мужчину по подозрению в госизмене
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Подозреваемый в передаче Украине сведений о дислокации средств ПВО и иных объектов министерства обороны РФ и предоставлении координат местности для наведения ракет и БПЛА задержан в Москве, сообщили в ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Москве задержан гражданин России 1999 года рождения, подозреваемый в совершении государственной измены... После начала специальной военной операции фигурант осуществил сбор и передачу посредством мессенджера Telegram сведений о дислокации средств ПВО и иных объектов министерства обороны РФ на территории Московской области и Краснодарского края, а также предоставлял украинским кураторам координаты местности для наведения ракет и беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. Правоохранители отметили, что злоумышленник в 2019-2020 годах выезжал на территорию Украины, где принимал участие в политических акциях, инициативно устанавливал контакты с военнослужащими ВСУ и запрещенного в России украинского националистического военизированного формирования, а также встречался с сотрудниками СБУ. Следственным отделом УФСБ России по Москве и Московской области возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена", санкция по которой предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В ФСБ России вновь напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе соцсетях и мессенджерах, для вовлечения россиян в противоправную деятельность.
10:07 21.10.2025
 
В Москве задержали мужчину по подозрению в госизмене

© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Бойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Подозреваемый в передаче Украине сведений о дислокации средств ПВО и иных объектов министерства обороны РФ и предоставлении координат местности для наведения ракет и БПЛА задержан в Москве, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Москве задержан гражданин России 1999 года рождения, подозреваемый в совершении государственной измены... После начала специальной военной операции фигурант осуществил сбор и передачу посредством мессенджера Telegram сведений о дислокации средств ПВО и иных объектов министерства обороны РФ на территории Московской области и Краснодарского края, а также предоставлял украинским кураторам координаты местности для наведения ракет и беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, что злоумышленник в 2019-2020 годах выезжал на территорию Украины, где принимал участие в политических акциях, инициативно устанавливал контакты с военнослужащими ВСУ и запрещенного в России украинского националистического военизированного формирования, а также встречался с сотрудниками СБУ.
Следственным отделом УФСБ России по Москве и Московской области возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена", санкция по которой предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
В ФСБ России вновь напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе соцсетях и мессенджерах, для вовлечения россиян в противоправную деятельность.
ФСБ задержала отца и сына за подготовку диверсий в Самарской области
23 сентября, 10:03
