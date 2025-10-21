https://1prime.ru/20251021/fsb--863746624.html

В Москве задержали мужчину по подозрению в госизмене

В Москве задержали мужчину по подозрению в госизмене - 21.10.2025, ПРАЙМ

В Москве задержали мужчину по подозрению в госизмене

Подозреваемый в передаче Украине сведений о дислокации средств ПВО и иных объектов министерства обороны РФ и предоставлении координат местности для наведения... | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T10:07+0300

2025-10-21T10:07+0300

2025-10-21T10:07+0300

происшествия

общество

россия

технологии

украина

москва

рф

фсб

telegram

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592768_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fdbef5295fae80d9a9c2ec0b9cb19573.jpg

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Подозреваемый в передаче Украине сведений о дислокации средств ПВО и иных объектов министерства обороны РФ и предоставлении координат местности для наведения ракет и БПЛА задержан в Москве, сообщили в ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Москве задержан гражданин России 1999 года рождения, подозреваемый в совершении государственной измены... После начала специальной военной операции фигурант осуществил сбор и передачу посредством мессенджера Telegram сведений о дислокации средств ПВО и иных объектов министерства обороны РФ на территории Московской области и Краснодарского края, а также предоставлял украинским кураторам координаты местности для наведения ракет и беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. Правоохранители отметили, что злоумышленник в 2019-2020 годах выезжал на территорию Украины, где принимал участие в политических акциях, инициативно устанавливал контакты с военнослужащими ВСУ и запрещенного в России украинского националистического военизированного формирования, а также встречался с сотрудниками СБУ. Следственным отделом УФСБ России по Москве и Московской области возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена", санкция по которой предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В ФСБ России вновь напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе соцсетях и мессенджерах, для вовлечения россиян в противоправную деятельность.

https://1prime.ru/20250923/zaderzhanie-862650758.html

украина

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, технологии, украина, москва, рф, фсб, telegram, всу