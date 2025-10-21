https://1prime.ru/20251021/gd-863763506.html

ГД приняла во II чтении проект о призыве на военную службу в течение года

общество

россия

рф

госдума

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря - на основании указа президента. Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 22 июля. Его авторами выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. В настоящее время призыв проходит дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Как ранее сообщил РИА Новости Картаполов, проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки. Законопроектом предусматривается, что с 1 января 2026 года призыв граждан на военную службу, не пребывающих в запасе, будет осуществляться на основании указа президента РФ в течение всего календарного года – с 1 января по 31 декабря. Отправка граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, к месту прохождения военной службы при этом будет осуществляться два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Также закрепляется перечень граждан, для которых предусматриваются иные сроки их отправки к местам прохождения военной службы. Поправками, одобренными ко второму чтению законопроекта, закрепляется срок явки по повестке военного комиссариата, размещенной в реестре повесток, который не может превышать 30 дней с даты размещения повестки. Также поправками предусматривается, что военные комиссариаты будут вправе выдавать гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учет, гражданам, состоящим на воинском учете, и гражданам, не состоящим, но обязанным состоять на воинском учете, выписки из реестра воинского учета, которые также могут предоставляться таким гражданам в электронной форме одним из предусмотренных законодательством способов. Поправками уточняется, что при проведении мероприятий, связанных с призывом на военную службу, на призывную комиссию возлагаются обязанности по организации медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора граждан, не пребывающих в запасе.

