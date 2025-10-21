Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума утвердила штрафы за нарушения законодательства о теплоснабжении - 21.10.2025
Госдума утвердила штрафы за нарушения законодательства о теплоснабжении
2025-10-21T13:41+0300
2025-10-21T13:41+0300
общество
госдума
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым устанавливается административная ответственность за нарушения законодательства о теплоснабжении. Законом устанавливается административная ответственность для должностных лиц как за непредставление на утверждение в уполномоченный федеральный орган схем теплоснабжения для относящихся к ценовым зонам поселений и округов, так и за непубликацию сведений о месте проведения публичных слушаний либо протокола этих слушаний. Размер штрафа составит от пяти до десяти тысяч рублей, при повторном нарушении - от 30 до 50 тысяч рублей либо дисквалификация на срок от одного года до двух лет. Помимо этого, ответственность вводится за неустранение нарушений, выявленных в актах готовности к отопительному сезону. В зависимости от категории нарушителя штрафы составят от 500 рублей для граждан до 40 тысяч рублей для организаций.
2025
общество , госдума
Общество , Госдума
13:41 21.10.2025
 
© РИА Новости . Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
© РИА Новости . Владимир Федоренко
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым устанавливается административная ответственность за нарушения законодательства о теплоснабжении.
Законом устанавливается административная ответственность для должностных лиц как за непредставление на утверждение в уполномоченный федеральный орган схем теплоснабжения для относящихся к ценовым зонам поселений и округов, так и за непубликацию сведений о месте проведения публичных слушаний либо протокола этих слушаний.
Размер штрафа составит от пяти до десяти тысяч рублей, при повторном нарушении - от 30 до 50 тысяч рублей либо дисквалификация на срок от одного года до двух лет.
Помимо этого, ответственность вводится за неустранение нарушений, выявленных в актах готовности к отопительному сезону. В зависимости от категории нарушителя штрафы составят от 500 рублей для граждан до 40 тысяч рублей для организаций.
Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о защите инвестиций
