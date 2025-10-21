https://1prime.ru/20251021/gd-863768328.html

ГД приняла в первом чтении проект о запрете продажи табака на остановках

ГД приняла в первом чтении проект о запрете продажи табака на остановках - 21.10.2025, ПРАЙМ

ГД приняла в первом чтении проект о запрете продажи табака на остановках

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается запретить продажу табачной продукции и никотинсодержащей продукции и... | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T14:27+0300

2025-10-21T14:27+0300

2025-10-21T14:27+0300

бизнес

россия

общество

хабаровский край

рф

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863327084_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_0928425ca8383d0cc13f26fb6bbd535c.jpg

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается запретить продажу табачной продукции и никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления на остановках общественного транспорта. Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента законодательной думой Хабаровского края. Изменение предлагается внести в статью 19 закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции". Ранее профильный комитет Госдумы по охране здоровья и правительство РФ поддержали данную инициативу. Законопроектом предлагается запретить розничную торговлю табачной продукцией и никотинсодержащей продукцией на остановочных пунктах всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения. Авторы инициативы отмечают, что розничная торговля данной продукцией в павильонах, размещенных на остановочных пунктах общественного транспорта, способствует доступности такого товара для населения, в первую очередь для молодежи, поскольку часто данные павильоны расположены вблизи учебных заведений. Кроме того, добавляется, что продажа такой продукции на остановках общественного транспорта увеличивает риск пассивного курения, что особенно опасно для детей, беременных женщин и лиц с хроническими заболеваниями. В настоящее время в России запрещена розничная торговля табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления такой продукции на всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения, на территориях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских и речных портов, а также на станциях метро.

https://1prime.ru/20251021/shtrafy-863742185.html

хабаровский край

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , хабаровский край, рф, госдума