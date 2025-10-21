https://1prime.ru/20251021/glava-863737774.html

Глава Минфина США призвал ЕС усилить экономическое давление на Россию

Глава Минфина США призвал ЕС усилить экономическое давление на Россию - 21.10.2025, ПРАЙМ

Глава Минфина США призвал ЕС усилить экономическое давление на Россию

Министр финансов США Скотт Бессент на прошлой неделе провел встречи с Еврокомиссаром по экономике Валдисом Домбровскисом, министром финансов Великобритании... | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T03:03+0300

2025-10-21T03:03+0300

2025-10-21T03:03+0300

экономика

мировая экономика

запад

рф

сша

скотт бессент

владимир путин

минфин сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863737774.jpg?1761005012

ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент на прошлой неделе провел встречи с Еврокомиссаром по экономике Валдисом Домбровскисом, министром финансов Великобритании Рейчел Ривз, а также министром финансов Канады Франсуа-Филиппом Шампанем, на каждой из которых призывал стороны усилить экономическое давление на Россию, сообщили в американском минфине. Ранее в ведомстве распространили релиз о том, что Бессент встречался и с министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем, где также озвучивал данный призыв. Как следует из распространенных релизов министерства финансов США, на каждой из встреч Бессент "подчеркнул ожидание администрации", что Брюссель, Лондон, Оттава и Берлин "усилят экономическое давление "Большой семерки" на Россию". Подчеркивалось, что Вашингтон ожидает именно от Европы лидирующей роли по данному направлению. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

запад

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, запад, рф, сша, скотт бессент, владимир путин, минфин сша