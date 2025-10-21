Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минфина США призвал ЕС усилить экономическое давление на Россию - 21.10.2025, ПРАЙМ
Глава Минфина США призвал ЕС усилить экономическое давление на Россию
Глава Минфина США призвал ЕС усилить экономическое давление на Россию
ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент на прошлой неделе провел встречи с Еврокомиссаром по экономике Валдисом Домбровскисом, министром финансов Великобритании Рейчел Ривз, а также министром финансов Канады Франсуа-Филиппом Шампанем, на каждой из которых призывал стороны усилить экономическое давление на Россию, сообщили в американском минфине. Ранее в ведомстве распространили релиз о том, что Бессент встречался и с министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем, где также озвучивал данный призыв. Как следует из распространенных релизов министерства финансов США, на каждой из встреч Бессент "подчеркнул ожидание администрации", что Брюссель, Лондон, Оттава и Берлин "усилят экономическое давление "Большой семерки" на Россию". Подчеркивалось, что Вашингтон ожидает именно от Европы лидирующей роли по данному направлению. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
03:03 21.10.2025
 
Глава Минфина США призвал ЕС усилить экономическое давление на Россию

Глава Минфина США провел встречи с Домбровскисом, Ривз и Шампанем

ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент на прошлой неделе провел встречи с Еврокомиссаром по экономике Валдисом Домбровскисом, министром финансов Великобритании Рейчел Ривз, а также министром финансов Канады Франсуа-Филиппом Шампанем, на каждой из которых призывал стороны усилить экономическое давление на Россию, сообщили в американском минфине.
Ранее в ведомстве распространили релиз о том, что Бессент встречался и с министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем, где также озвучивал данный призыв.
Как следует из распространенных релизов министерства финансов США, на каждой из встреч Бессент "подчеркнул ожидание администрации", что Брюссель, Лондон, Оттава и Берлин "усилят экономическое давление "Большой семерки" на Россию". Подчеркивалось, что Вашингтон ожидает именно от Европы лидирующей роли по данному направлению.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
