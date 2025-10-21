https://1prime.ru/20251021/glava-863737774.html
Глава Минфина США призвал ЕС усилить экономическое давление на Россию
Глава Минфина США призвал ЕС усилить экономическое давление на Россию - 21.10.2025, ПРАЙМ
Глава Минфина США призвал ЕС усилить экономическое давление на Россию
Министр финансов США Скотт Бессент на прошлой неделе провел встречи с Еврокомиссаром по экономике Валдисом Домбровскисом, министром финансов Великобритании... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T03:03+0300
2025-10-21T03:03+0300
2025-10-21T03:03+0300
экономика
мировая экономика
запад
рф
сша
скотт бессент
владимир путин
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863737774.jpg?1761005012
ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент на прошлой неделе провел встречи с Еврокомиссаром по экономике Валдисом Домбровскисом, министром финансов Великобритании Рейчел Ривз, а также министром финансов Канады Франсуа-Филиппом Шампанем, на каждой из которых призывал стороны усилить экономическое давление на Россию, сообщили в американском минфине.
Ранее в ведомстве распространили релиз о том, что Бессент встречался и с министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем, где также озвучивал данный призыв.
Как следует из распространенных релизов министерства финансов США, на каждой из встреч Бессент "подчеркнул ожидание администрации", что Брюссель, Лондон, Оттава и Берлин "усилят экономическое давление "Большой семерки" на Россию". Подчеркивалось, что Вашингтон ожидает именно от Европы лидирующей роли по данному направлению.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
запад
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, запад, рф, сша, скотт бессент, владимир путин, минфин сша
Экономика, Мировая экономика, ЗАПАД, РФ, США, Скотт Бессент, Владимир Путин, Минфин США
Глава Минфина США призвал ЕС усилить экономическое давление на Россию
Глава Минфина США провел встречи с Домбровскисом, Ривз и Шампанем
ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент на прошлой неделе провел встречи с Еврокомиссаром по экономике Валдисом Домбровскисом, министром финансов Великобритании Рейчел Ривз, а также министром финансов Канады Франсуа-Филиппом Шампанем, на каждой из которых призывал стороны усилить экономическое давление на Россию, сообщили в американском минфине.
Ранее в ведомстве распространили релиз о том, что Бессент встречался и с министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем, где также озвучивал данный призыв.
Как следует из распространенных релизов министерства финансов США, на каждой из встреч Бессент "подчеркнул ожидание администрации", что Брюссель, Лондон, Оттава и Берлин "усилят экономическое давление "Большой семерки" на Россию". Подчеркивалось, что Вашингтон ожидает именно от Европы лидирующей роли по данному направлению.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.