Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о защите инвестиций

Госдума приняла закон о ратификации нового межправительственного соглашения с Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций. | 21.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла закон о ратификации нового межправительственного соглашения с Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций. Соглашение было подписано в Москве 8 мая 2025 года в целях активизации взаимного сотрудничества на основе равенства и взаимовыгоды. Его реализация призвана обеспечить долговременную стабильность и предсказуемость правовой среды, а также защиту прав и интересов российских и китайских инвесторов. Соглашение гарантирует инвесторам обеих стран создание не менее благоприятных условий, чем предоставляемые национальным инвесторам или инвесторам других государств. При этом закрепляется обязанность обеспечения полной защиты и безопасности инвестиций и доходов инвесторов. Россия принимает на себя обязательства выплатить компенсацию в случае экспроприации (национализации) инвестиций китайских инвесторов или нанесения им иного ущерба. Выплаты могут иметь место также в случаях, если российский суд или международный арбитраж определит, что РФ не выполняет или ненадлежащим образом выполняет обязательства перед китайскими инвесторами, следующие из соглашения. Аналогичные обязательства берет на себя и Китай. При этом в соглашении определен перечень мер, которые не относятся к экспроприации. К ним, в частности, отнесены выдача принудительных лицензий в отношении объектов интеллектуальной собственности; а также меры для преодоления финансового и экономического кризиса, связанные с мораторием на выплату госдолга, временной приостановкой выплаты процентов или переговорами с инвесторами о реструктуризации долга. В отличие от действующего сейчас соглашения с КНР от 9 ноября 2006 года, новое содержит положения, ограничивающие возможности иностранных инвесторов подавать в международный арбитраж необоснованные иски к РФ о компенсации ущерба. Также с учетом арбитражной практики в соглашении теперь прямо предусмотрено, что права требования по денежным средствам, возникающие исключительно из коммерческих договоров на продажу или аренду товаров или услуг, или в результате предоставления кредита в связи с коммерческой сделкой, не могут быть признаны инвестицией. Новое соглашение вступит в силу с первого числа месяца, следующего за датой, когда обе стороны письменно уведомят друг друга о выполнении необходимых внутригосударственных процедур. С этого момента старое соглашение автоматически прекратит свое действие. Новое соглашение действует в течение 10 лет, а по окончании этого срока автоматически продлевается на последующие пятилетние сроки, если ни одна из сторон письменно не уведомит о намерении прекратить его действие. Причем сделать это необходимо по крайней мере за год до истечения соответствующего пятилетнего срока.

