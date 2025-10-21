Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
21.10.2025
Госдума приняла закон об обязательном предупреждении о вреде энергетиков
Госдума приняла закон об обязательном предупреждении о вреде энергетиков - 21.10.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла закон об обязательном предупреждении о вреде энергетиков
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об обязательном предупреждении с 1 марта 2026 года в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T13:48+0300
2025-10-21T13:48+0300
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859616966_0:28:3543:2020_1920x0_80_0_0_3474f107f256e023b014dbad17481388.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об обязательном предупреждении с 1 марта 2026 года в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, о вреде их чрезмерного потребления. Документ предусматривает, что реклама этих напитков в каждом случае должна сопровождаться таким предупреждением, и устанавливает требования к его размеру и продолжительности. Так, в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность предупреждения должна составлять не менее трех секунд; в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании - не менее пяти секунд. Причем такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами - не менее 7% рекламной площади (пространства). Кроме того, реклама тонизирующих напитков не должна быть обращена к несовершеннолетним и содержать информацию о наличии в таких напитках биологически активных добавок и витаминов. Согласно данным экспертного и научного сообщества, энергетики наносят непоправимый вред организму, особенно подростковому, заявила журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. "И здесь любые меры хороши, в первую очередь, запрет на продажу энергетиков детям, а также предупреждение в рекламе о чрезмерном употреблении тонизирующих напитков. И надеюсь, такая же предупредительная надпись появится и на упаковке", - сказала она. Неограниченное потребление энергетиков способствует попаданию в организм человека тонизирующих компонентов выше допустимых уровней, пояснял ранее РИА Новости председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Речь идет о таких компонентах, как кофеин, таурин, L-карнитин и глюкуронолактон. Их регулярное и избыточное потребление может нанести тяжелый вред здоровью.
2025
госдума
Госдума
13:48 21.10.2025
 
Госдума приняла закон об обязательном предупреждении о вреде энергетиков

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об обязательном предупреждении с 1 марта 2026 года в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, о вреде их чрезмерного потребления.
Документ предусматривает, что реклама этих напитков в каждом случае должна сопровождаться таким предупреждением, и устанавливает требования к его размеру и продолжительности.
Так, в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность предупреждения должна составлять не менее трех секунд; в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании - не менее пяти секунд. Причем такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами - не менее 7% рекламной площади (пространства).
Кроме того, реклама тонизирующих напитков не должна быть обращена к несовершеннолетним и содержать информацию о наличии в таких напитках биологически активных добавок и витаминов.
Согласно данным экспертного и научного сообщества, энергетики наносят непоправимый вред организму, особенно подростковому, заявила журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. "И здесь любые меры хороши, в первую очередь, запрет на продажу энергетиков детям, а также предупреждение в рекламе о чрезмерном употреблении тонизирующих напитков. И надеюсь, такая же предупредительная надпись появится и на упаковке", - сказала она.
Неограниченное потребление энергетиков способствует попаданию в организм человека тонизирующих компонентов выше допустимых уровней, пояснял ранее РИА Новости председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Речь идет о таких компонентах, как кофеин, таурин, L-карнитин и глюкуронолактон. Их регулярное и избыточное потребление может нанести тяжелый вред здоровью.
