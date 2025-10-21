https://1prime.ru/20251021/gosduma--863765805.html
ГД перенесла наделение казначейства полномочиями агента валютного контроля
ГД перенесла наделение казначейства полномочиями агента валютного контроля - 21.10.2025, ПРАЙМ
ГД перенесла наделение казначейства полномочиями агента валютного контроля
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который переносит на 2028 год срок наделения Федерального казначейства полномочиями агента валютного контроля. | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T13:46+0300
2025-10-21T13:46+0300
2025-10-21T13:46+0300
экономика
финансы
банки
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который переносит на 2028 год срок наделения Федерального казначейства полномочиями агента валютного контроля. Согласно закону 353-ФЗ, принятому Госдумой в конце июня 2022 года, казначейство должно получить полномочия агента валютного контроля с 1 января 2026 года. А его клиенты - участники бюджетного процесса на федеральном уровне – с этой даты обязаны проводить валютные операции через валютные счета казначейства в уполномоченных банках. Речь идет об операциях со средствами федерального бюджета, средствами во временном распоряжении федеральных казенных учреждений, средствами бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ и средствами федеральных государственных бюджетных (автономных) учреждений. Новый закон переносит начало действия этих полномочий и обязанностей на 1 января 2028 года, то есть на два года, в связи с усилением санкционного давления и неопределенностью сроков снятия международных санкций. Он должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. В результате у участников бюджетного процесса до 2028 года сохранится право прямого открытия валютных счетов в уполномоченных банках, минуя Федеральное казначейство, отмечал на прошлой неделе директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев. В текущих условиях это позволит сохранить гибкость и обеспечить проведение расчетов в валютах как дружественных, так и недружественных стран, пояснял он.
https://1prime.ru/20251021/shtrafy-863742185.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_77508d289cb76a0e1ca07a6d73bc0341.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, рф, госдума
Экономика, Финансы, Банки, РФ, Госдума
ГД перенесла наделение казначейства полномочиями агента валютного контроля
ГД перенесла срок наделения казначейства полномочиями агента валютного контроля
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который переносит на 2028 год срок наделения Федерального казначейства полномочиями агента валютного контроля.
Согласно закону 353-ФЗ, принятому Госдумой
в конце июня 2022 года, казначейство должно получить полномочия агента валютного контроля с 1 января 2026 года. А его клиенты - участники бюджетного процесса на федеральном уровне – с этой даты обязаны проводить валютные операции через валютные счета казначейства в уполномоченных банках.
Речь идет об операциях со средствами федерального бюджета, средствами во временном распоряжении федеральных казенных учреждений, средствами бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ
и средствами федеральных государственных бюджетных (автономных) учреждений.
Новый закон переносит начало действия этих полномочий и обязанностей на 1 января 2028 года, то есть на два года, в связи с усилением санкционного давления и неопределенностью сроков снятия международных санкций. Он должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.
В результате у участников бюджетного процесса до 2028 года сохранится право прямого открытия валютных счетов в уполномоченных банках, минуя Федеральное казначейство, отмечал на прошлой неделе директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев. В текущих условиях это позволит сохранить гибкость и обеспечить проведение расчетов в валютах как дружественных, так и недружественных стран, пояснял он.
В ГД хотят обязать чиновников извиняться за неверно выписанные штрафы