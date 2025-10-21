Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который переносит на 2028 год срок наделения Федерального казначейства полномочиями агента валютного контроля. | 21.10.2025, ПРАЙМ
13:46 21.10.2025
 
ГД перенесла наделение казначейства полномочиями агента валютного контроля

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который переносит на 2028 год срок наделения Федерального казначейства полномочиями агента валютного контроля.
Согласно закону 353-ФЗ, принятому Госдумой в конце июня 2022 года, казначейство должно получить полномочия агента валютного контроля с 1 января 2026 года. А его клиенты - участники бюджетного процесса на федеральном уровне – с этой даты обязаны проводить валютные операции через валютные счета казначейства в уполномоченных банках.
Речь идет об операциях со средствами федерального бюджета, средствами во временном распоряжении федеральных казенных учреждений, средствами бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ и средствами федеральных государственных бюджетных (автономных) учреждений.
Новый закон переносит начало действия этих полномочий и обязанностей на 1 января 2028 года, то есть на два года, в связи с усилением санкционного давления и неопределенностью сроков снятия международных санкций. Он должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.
В результате у участников бюджетного процесса до 2028 года сохранится право прямого открытия валютных счетов в уполномоченных банках, минуя Федеральное казначейство, отмечал на прошлой неделе директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев. В текущих условиях это позволит сохранить гибкость и обеспечить проведение расчетов в валютах как дружественных, так и недружественных стран, пояснял он.
ЭкономикаФинансыБанкиРФГосдума
 
 
