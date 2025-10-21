https://1prime.ru/20251021/gosduma--863765805.html

ГД перенесла наделение казначейства полномочиями агента валютного контроля

ГД перенесла наделение казначейства полномочиями агента валютного контроля - 21.10.2025, ПРАЙМ

ГД перенесла наделение казначейства полномочиями агента валютного контроля

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который переносит на 2028 год срок наделения Федерального казначейства полномочиями агента валютного контроля. | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T13:46+0300

2025-10-21T13:46+0300

2025-10-21T13:46+0300

экономика

финансы

банки

рф

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который переносит на 2028 год срок наделения Федерального казначейства полномочиями агента валютного контроля. Согласно закону 353-ФЗ, принятому Госдумой в конце июня 2022 года, казначейство должно получить полномочия агента валютного контроля с 1 января 2026 года. А его клиенты - участники бюджетного процесса на федеральном уровне – с этой даты обязаны проводить валютные операции через валютные счета казначейства в уполномоченных банках. Речь идет об операциях со средствами федерального бюджета, средствами во временном распоряжении федеральных казенных учреждений, средствами бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ и средствами федеральных государственных бюджетных (автономных) учреждений. Новый закон переносит начало действия этих полномочий и обязанностей на 1 января 2028 года, то есть на два года, в связи с усилением санкционного давления и неопределенностью сроков снятия международных санкций. Он должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. В результате у участников бюджетного процесса до 2028 года сохранится право прямого открытия валютных счетов в уполномоченных банках, минуя Федеральное казначейство, отмечал на прошлой неделе директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев. В текущих условиях это позволит сохранить гибкость и обеспечить проведение расчетов в валютах как дружественных, так и недружественных стран, пояснял он.

https://1prime.ru/20251021/shtrafy-863742185.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, рф, госдума