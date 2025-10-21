https://1prime.ru/20251021/gosduma--863768507.html
Госдума в первом чтении уточнит правила идентификации по НПО
Госдума в первом чтении уточнит правила идентификации по НПО - 21.10.2025, ПРАЙМ
Госдума в первом чтении уточнит правила идентификации по НПО
Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий правила идентификации выгодоприобретателей по договорам негосударственного пенсионного обеспечения... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T14:23+0300
2025-10-21T14:23+0300
2025-10-21T14:23+0300
экономика
бизнес
россия
рф
анатолий аксаков
госдума
нпо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861615023_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_8b2d04a5f9db3949941d57d48ff70ffa.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий правила идентификации выгодоприобретателей по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и договорам долгосрочных сбережений в пользу третьих лиц. Документ внесен группой депутатов во главе с председателем думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым. Он разработан в целях совершенствования процедур идентификации выгодоприобретателей по договорам НПО и договорам долгосрочных сбережений в пользу третьих лиц. Согласно законопроекту, финансовые организации будут идентифицировать выгодоприобретателей по таким договорам перед началом выплат по ним, а не при их заключении. Предлагаемые изменения идентичны действующим правилам идентификации по договорам страхования. Исключение сделано лишь для случаев, когда у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция проводится в целях отмывания преступных доходов или финансирования терроризма. Правительство РФ поддерживает законопроект, полагая, что его принятие будет способствовать повышению уровня достоверности идентификационных сведений.
https://1prime.ru/20251020/pensii-863706140.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861615023_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_25ec452b73e4d5cb246e38dfc5ea89ae.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, анатолий аксаков, госдума, нпо
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Анатолий Аксаков, Госдума, НПО
Госдума в первом чтении уточнит правила идентификации по НПО
ГД в I чтении уточняет правила идентификации по договорам долгосрочных сбережений
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий правила идентификации выгодоприобретателей по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и договорам долгосрочных сбережений в пользу третьих лиц.
Документ внесен группой депутатов во главе с председателем думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым. Он разработан в целях совершенствования процедур идентификации выгодоприобретателей по договорам НПО и договорам долгосрочных сбережений в пользу третьих лиц.
Согласно законопроекту, финансовые организации будут идентифицировать выгодоприобретателей по таким договорам перед началом выплат по ним, а не при их заключении. Предлагаемые изменения идентичны действующим правилам идентификации по договорам страхования.
Исключение сделано лишь для случаев, когда у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция проводится в целях отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.
Правительство РФ поддерживает законопроект, полагая, что его принятие будет способствовать повышению уровня достоверности идентификационных сведений.
Роднина пояснила слова о пенсиях в России