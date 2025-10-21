https://1prime.ru/20251021/gosduma--863768507.html

Госдума в первом чтении уточнит правила идентификации по НПО

2025-10-21T14:23+0300

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий правила идентификации выгодоприобретателей по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и договорам долгосрочных сбережений в пользу третьих лиц. Документ внесен группой депутатов во главе с председателем думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым. Он разработан в целях совершенствования процедур идентификации выгодоприобретателей по договорам НПО и договорам долгосрочных сбережений в пользу третьих лиц. Согласно законопроекту, финансовые организации будут идентифицировать выгодоприобретателей по таким договорам перед началом выплат по ним, а не при их заключении. Предлагаемые изменения идентичны действующим правилам идентификации по договорам страхования. Исключение сделано лишь для случаев, когда у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция проводится в целях отмывания преступных доходов или финансирования терроризма. Правительство РФ поддерживает законопроект, полагая, что его принятие будет способствовать повышению уровня достоверности идентификационных сведений.

