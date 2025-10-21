https://1prime.ru/20251021/gosduma-863736952.html

В Госдуме предложили признавать криптовалюту совместно нажитым имуществом

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. В Госдуме предложили разрешить признавать криптовалюту совместно нажитым в браке имуществом, соответствующий проект закона есть в распоряжении РИА Новости. Автором законопроекта выступил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко ("Единая Россия"). Законопроект направлен на отзыв в правительство РФ и председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной. "Направляю для предоставления заключения правительства Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации", - сказано в сопроводительном письме на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина (есть в распоряжении РИА Новости). Также проект был направлен председателю ЦБ на предварительную правовую оценку. "Законопроект предусматривает внесение изменений в статьи 34 и 36 Семейного кодекса Российской Федерации (далее Семейный кодекс РФ), которые предусматривают отнесение цифровой валюты, приобретённой кем-либо из супругов во время брака, к общему имуществу супругов, а также отнесение цифровой валюты, приобретённой одним из супругов до брака или по безвозмездным сделкам во время брака, к имуществу непосредственно супруга", - сказано в пояснительной записке к проекту (есть в распоряжении РИА Новости). Автор проекта отмечает, что в условиях цифровизации экономики всё больше граждан Российской Федерации используют цифровую валюту как форму инвестиций и накоплений. "Отсутствие регулирования правового режима таких активов в семейных отношениях и бракоразводном процессе создаёт риск ущемления имущественных прав одного из супругов, что не согласуется с положениями статьи 19 Конституции Российской Федерации, закрепляющей равенство перед законом и судом, а также равноправие мужчины и женщины", - добавляется в пояснительной записке к проекту.

