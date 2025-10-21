https://1prime.ru/20251021/gosduma-863747776.html

В Госдуме рассказали о следующей рабочей неделе

В Госдуме рассказали о следующей рабочей неделе - 21.10.2025, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали о следующей рабочей неделе

Следующая рабочая неделя, с 27 октября по 1 ноября, будет шестидневной, зато 2, 3 и 4 ноября россияне будут отдыхать, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Следующая рабочая неделя, с 27 октября по 1 ноября, будет шестидневной, зато 2, 3 и 4 ноября россияне будут отдыхать, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. "В целях оптимального использования рабочего времени и времени отдыха, следующая рабочая неделя, с 27 октября по 1 ноября, будет шестидневной рабочей неделей. Зато в последующем, 2, 3 и 4 ноября, россияне будут отдыхать", - сказала Бессараб. Она отметила, что все выплаты, пособия, пенсии, которые приходятся на выходные нерабочие дни, будут произведены заблаговременно в последний рабочий день.

