Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали о следующей рабочей неделе - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251021/gosduma-863747776.html
В Госдуме рассказали о следующей рабочей неделе
В Госдуме рассказали о следующей рабочей неделе - 21.10.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о следующей рабочей неделе
Следующая рабочая неделя, с 27 октября по 1 ноября, будет шестидневной, зато 2, 3 и 4 ноября россияне будут отдыхать, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T10:35+0300
2025-10-21T10:35+0300
общество
россия
светлана бессараб
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Следующая рабочая неделя, с 27 октября по 1 ноября, будет шестидневной, зато 2, 3 и 4 ноября россияне будут отдыхать, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. "В целях оптимального использования рабочего времени и времени отдыха, следующая рабочая неделя, с 27 октября по 1 ноября, будет шестидневной рабочей неделей. Зато в последующем, 2, 3 и 4 ноября, россияне будут отдыхать", - сказала Бессараб. Она отметила, что все выплаты, пособия, пенсии, которые приходятся на выходные нерабочие дни, будут произведены заблаговременно в последний рабочий день.
https://1prime.ru/20251020/byudzhet-863729749.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df5961f48ff970f59a5349a8b0c15aab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, светлана бессараб, госдума
Общество , РОССИЯ, Светлана Бессараб, Госдума
10:35 21.10.2025
 
В Госдуме рассказали о следующей рабочей неделе

Бессараб: следующая рабочая неделя будет шестидневной

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Следующая рабочая неделя, с 27 октября по 1 ноября, будет шестидневной, зато 2, 3 и 4 ноября россияне будут отдыхать, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"В целях оптимального использования рабочего времени и времени отдыха, следующая рабочая неделя, с 27 октября по 1 ноября, будет шестидневной рабочей неделей. Зато в последующем, 2, 3 и 4 ноября, россияне будут отдыхать", - сказала Бессараб.
Она отметила, что все выплаты, пособия, пенсии, которые приходятся на выходные нерабочие дни, будут произведены заблаговременно в последний рабочий день.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
В Госдуме одобрили проект бюджета на 2026-2028 годы
Вчера, 20:19
 
ОбществоРОССИЯСветлана БессарабГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала