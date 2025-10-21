https://1prime.ru/20251021/gosduma-863747776.html
В Госдуме рассказали о следующей рабочей неделе
В Госдуме рассказали о следующей рабочей неделе - 21.10.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о следующей рабочей неделе
Следующая рабочая неделя, с 27 октября по 1 ноября, будет шестидневной, зато 2, 3 и 4 ноября россияне будут отдыхать, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T10:35+0300
2025-10-21T10:35+0300
2025-10-21T10:35+0300
общество
россия
светлана бессараб
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Следующая рабочая неделя, с 27 октября по 1 ноября, будет шестидневной, зато 2, 3 и 4 ноября россияне будут отдыхать, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. "В целях оптимального использования рабочего времени и времени отдыха, следующая рабочая неделя, с 27 октября по 1 ноября, будет шестидневной рабочей неделей. Зато в последующем, 2, 3 и 4 ноября, россияне будут отдыхать", - сказала Бессараб. Она отметила, что все выплаты, пособия, пенсии, которые приходятся на выходные нерабочие дни, будут произведены заблаговременно в последний рабочий день.
https://1prime.ru/20251020/byudzhet-863729749.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df5961f48ff970f59a5349a8b0c15aab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, светлана бессараб, госдума
Общество , РОССИЯ, Светлана Бессараб, Госдума
В Госдуме рассказали о следующей рабочей неделе
Бессараб: следующая рабочая неделя будет шестидневной
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Следующая рабочая неделя, с 27 октября по 1 ноября, будет шестидневной, зато 2, 3 и 4 ноября россияне будут отдыхать, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"В целях оптимального использования рабочего времени и времени отдыха, следующая рабочая неделя, с 27 октября по 1 ноября, будет шестидневной рабочей неделей. Зато в последующем, 2, 3 и 4 ноября, россияне будут отдыхать", - сказала Бессараб
.
Она отметила, что все выплаты, пособия, пенсии, которые приходятся на выходные нерабочие дни, будут произведены заблаговременно в последний рабочий день.
В Госдуме одобрили проект бюджета на 2026-2028 годы