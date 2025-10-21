Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генпрокурор рассказал о создании базы цифровых следов кибермошенников
2025-10-21T11:10+0300
мошенничество
финансы
технологии
снг
росфинмониторинг
мвд
ДУШАНБЕ, 21 окт – ПРАЙМ. Россия создала базу цифровых следов кибермошенников, которая позволяет оперативно блокировать их деятельность, заявил генпрокурор России Александр Гуцан на 35-м заседании координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ. "Генеральной прокуратурой совместно с Росфинмониторингом, МВД и Банком России сформирована и постоянно пополняется единая база цифровых следов преступлений. В ней уже содержатся сведения о более чем 6 млн телефонных номеров, банковских реквизитов и интернет-ресурсов", - сообщил Гуцан. По его словам, ее функционал позволяет оперативно выявлять серийные посягательства, прекращать работу мошеннических колл-центров, замораживать преступные доходы, и во многих случаях предотвращать преступления.
финансы, технологии, снг, росфинмониторинг, мвд
Мошенничество, Финансы, Технологии, СНГ, Росфинмониторинг, МВД
11:10 21.10.2025
 
ДУШАНБЕ, 21 окт – ПРАЙМ. Россия создала базу цифровых следов кибермошенников, которая позволяет оперативно блокировать их деятельность, заявил генпрокурор России Александр Гуцан на 35-м заседании координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ.
"Генеральной прокуратурой совместно с Росфинмониторингом, МВД и Банком России сформирована и постоянно пополняется единая база цифровых следов преступлений. В ней уже содержатся сведения о более чем 6 млн телефонных номеров, банковских реквизитов и интернет-ресурсов", - сообщил Гуцан.
По его словам, ее функционал позволяет оперативно выявлять серийные посягательства, прекращать работу мошеннических колл-центров, замораживать преступные доходы, и во многих случаях предотвращать преступления.
