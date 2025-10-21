Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Bank of New York Mellon просит суд не слушать иск компании из Люксембурга - 21.10.2025
Bank of New York Mellon просит суд не слушать иск компании из Люксембурга
2025-10-21T17:29+0300
2025-10-21T17:29+0300
финансы
россия
банки
москва
вэб
bny mellon
bank of new york
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5d88fc9deb489dcf1863a190b0e7e7c1.jpg
МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Представитель Bank of New York Mellon в арбитражном суде Москвы заявил об отсутствии у российского суда компетенции для рассмотрения иска к этому крупному американскому банку, поданному люксембургской компанией Vega Wealth Management, владеющей еврооблигациями ВЭБа, и попросил прекратить производство по делу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как отметил ответчик, в споре участвуют две иностранные компании и "не имеется никаких критериев тесной связи" с российской юрисдикцией, предусмотренных законодательством. Суд пока оставил ходатайство открытым и отложил слушания, чтобы истец смог подготовить свою позицию по нему. Процесс продолжится в феврале. В своем иске Vega Wealth Management просит взыскать с американского банка более 397 миллионов рублей убытков. Представитель истца пояснил на предварительном заседании в сентябре, что компании принадлежат еврооблигации, выпущенные ирландской VEB Finance plc в интересах ВЭБа, с датой погашения в июле 2022 года, основным платежным агентом является Bank of New York Mellon. После введения санкций против ВЭБа осуществление выплат по бумагам в установленном порядке стало невозможно, поэтому в июле 2022 года ВЭБ осуществил выплаты на счет типа "С", открытый на имя американского банка в российском Национальном расчетном депозитарии, рассказал истец. По словам юриста, люксембургской компании был причинен вред бездействием ответчика, выразившимся в неперечислении выплат в адрес держателя еврооблигаций, хотя соответствующие механизмы российским антисанкционным регулированием предусмотрены. Иск заявлен в размере номинальной стоимости облигаций и купонного дохода по ним, сообщил тогда истец. BNY Mellon - один из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами. Корпорация была образована в результате слияния старейшего американского банка Bank of New York и Mellon Financial Corporation 1 июля 2007 года.
финансы, россия, банки, москва, вэб, bny mellon, bank of new york
Финансы, РОССИЯ, Банки, МОСКВА, ВЭБ, BNY Mellon, Bank of New York
17:29 21.10.2025
 
Bank of New York Mellon просит суд не слушать иск компании из Люксембурга

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Молоток судьи. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Представитель Bank of New York Mellon в арбитражном суде Москвы заявил об отсутствии у российского суда компетенции для рассмотрения иска к этому крупному американскому банку, поданному люксембургской компанией Vega Wealth Management, владеющей еврооблигациями ВЭБа, и попросил прекратить производство по делу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как отметил ответчик, в споре участвуют две иностранные компании и "не имеется никаких критериев тесной связи" с российской юрисдикцией, предусмотренных законодательством. Суд пока оставил ходатайство открытым и отложил слушания, чтобы истец смог подготовить свою позицию по нему. Процесс продолжится в феврале.
В своем иске Vega Wealth Management просит взыскать с американского банка более 397 миллионов рублей убытков. Представитель истца пояснил на предварительном заседании в сентябре, что компании принадлежат еврооблигации, выпущенные ирландской VEB Finance plc в интересах ВЭБа, с датой погашения в июле 2022 года, основным платежным агентом является Bank of New York Mellon. После введения санкций против ВЭБа осуществление выплат по бумагам в установленном порядке стало невозможно, поэтому в июле 2022 года ВЭБ осуществил выплаты на счет типа "С", открытый на имя американского банка в российском Национальном расчетном депозитарии, рассказал истец.
По словам юриста, люксембургской компании был причинен вред бездействием ответчика, выразившимся в неперечислении выплат в адрес держателя еврооблигаций, хотя соответствующие механизмы российским антисанкционным регулированием предусмотрены. Иск заявлен в размере номинальной стоимости облигаций и купонного дохода по ним, сообщил тогда истец.
BNY Mellon - один из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами. Корпорация была образована в результате слияния старейшего американского банка Bank of New York и Mellon Financial Corporation 1 июля 2007 года.
