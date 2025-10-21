IT-ассоциации просят не отменять нулевой налог на покупку российского ПО

https://1prime.ru/20251021/it-863753730.html
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Профильные ассоциации просят власти РФ рассмотреть возможность не отменять нулевой налог на покупку российского программного обеспечения (ПО), отмечая, что это позволит гарантировать развитие IT-отрасли и ускорить переход на отечественные решения. В их совместных письмах, которые имеются в распоряжении РИА Новости, также сообщается, что в отрасли с пониманием относятся к необходимости отменить для нее льготу по страховым взносам. Соответствующие обращения Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, ассоциация "МИТ - Мы ИТ" и ассоциации "Руссофт" направили председателю Госдумы Вячеславу Володину и премьер-министру Михаилу Мишустину. "Просим вас рассмотреть возможность отказа от отмены льготы на уплату НДС при реализации прав на российское программное обеспечение. Такое решение позволит гарантировать развитие ИТ-отрасли в существующих экономических условиях и ускорит массовый переход на использование российских программных решений", - говорится в обращении. Представители IT-отрасли отмечают, что отмена льготы станет "болезненной мерой". "Значимая часть спроса на российское ПО приходится на организации, которые не смогут принять к зачету входной НДС – банки, госорганы, бюджетные организации, малый бизнес. Что приведет к потере в выручке ИТ-компаний в следующем году более 100 миллиарда рублей", - сказано в письме. По мнению ассоциаций, из-за таких изменений темпы развития IT-отрасли могут снизиться с существующих 20-25% до 3-5%, а резкое снижение спроса на российское ПО приведет к сокращению кадров и не позволит компаниям развивать продукты до уровня, сопоставимого с зарубежными аналогами. Введение налога негативно повлияет на темпы перехода российских организаций на использование отечественных программных решений, особенно работающих в системе государственного и муниципального управления. "При этом зарубежные программные продукты по-прежнему массово используются, причем зачастую бесплатно в условиях отсутствия ответственности за нарушение авторских прав", - отметили в ассоциациях. Авторы письма напомнили, что за последние пять лет вклад IT-отрасли в ВВП страны увеличился до 2,43% по итогам 2024 года, а объем реализации IT-решений за это время вырос в 3,7 раза - до 4,5 триллиона рублей. Среди крупных отраслей экономики IT занимает первое место по темпам роста. "Понимаем необходимость в текущих экономических условиях увеличения для ИТ-компаний тарифа на страховые взносы до 15% (в пределах базы). С учетом сохранения тарифа на льготном уровне (в два раза меньше, чем для предприятий других отраслей экономики), это приведет к допустимому росту издержек ИТ-компаний, но сохранит необходимые стимулы для развития кадровой базы отрасли", - говорится в письме. В сентябре Шадаев сообщил о наличии планов по увеличению для IT-компаний тарифов на страховые взносы с 7,6% до 15% на оплату труда в пределах базы в 2,76 миллиона рублей в год, а также отмену льготы по НДС на покупку ПО из реестра. При этом сохраняются льготы по налогу на прибыль, льготная ипотека в регионах и отсрочка от военной службы. Минфин оценил экономический эффект от отмены льгот по НДС для отечественного ПО в 25 миллиардов рублей.
