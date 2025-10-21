https://1prime.ru/20251021/japonija-863736596.html

В Японии пройдет голосование по кандидатурам на пост премьера

ТОКИО, 21 окт – ПРАЙМ. Внеочередная сессия парламента Японии открывается во вторник, 21 октября, в ее первый день пройдет голосование по кандидатурам на пост нового премьер-министра страны, и практически наверняка его займет первая в истории женщина – глава Либерально-демократической партии Санаэ Такаити. Такаити, которая отличается крайне консервативными правыми взглядами, была избрана председателем ЛДП 4 октября. Спустя некоторое время многолетний партнер ЛДП по коалиции – партия "Комэйто" - заявила о прекращении сотрудничества. Это создало возможность для оппозиции назначить на пост премьера своего кандидата, но при консолидации основных оппозиционных партий. В понедельник, 20 октября, ЛДП и оппозиционная Партия обновления Японии (Ниппон исин-но кай) после нескольких раундов переговоров подписали соглашение о формировании коалиции, что дает ЛДП необходимые голоса парламентариев для того, чтобы на выборах премьера она провела своего кандидата. ЛДП и Партия обновления Японии сообща имеют в ключевой нижней палате парламента 231 место из необходимого для победы большинства в 233 места. Таким образом, Такаити для победы необходимо заручиться поддержкой еще нескольких депутатов. Как сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники, около четырех независимых депутатов нижней палаты парламента рассматривают возможность отдать свой голос за главу ЛДП. Кроме этого, не исключена поддержка и со стороны Консервативной партии Японии. Если хотя бы еще двое депутатов проголосуют за Такаити, то она станет 104-м премьер-министром Японии и первой в истории страны женщиной на этом посту. Как ожидается, новый премьер представит свой кабинет министров к вечеру того же дня. В случае избрания Санаэ Такаити планирует выступить с программной речью в парламенте 24 октября. Хотя ЛДП и Партия обновления Японии заключили соглашение о коалиции, последняя пока не планирует входить в кабинет министров, а будет оказывать поддержку правительству в формате внешнего сотрудничества. В частности, если Такаити будет утверждена премьер-министром, то пост ее специального помощника займёт представитель Партии обновления Японии, глава парламентской фракции партии Такаси Эндо. Как пишут японские СМИ, Санаэ Такаити в случае утверждения на пост премьер-министра намерена поручить пересмотреть три ключевых стратегических документа в сфере национальной обороны и безопасности, предусматривающих увеличение оборонных расходов Японии к 2027 году до уровня 2% ВВП от уровня 2022 года, с целью дальнейшего увеличения. Не исключается также, что в ходе предстоящего визита президента США Дональда Трампа в Японию, который ожидается на следующей неделе, Такаити намерена продемонстрировать Вашингтону готовность Токио пойти на требование об увеличении оборонных расходов. Ранее СМИ Японии писали, что американская сторона настаивает на том, чтобы Япония нарастила оборонные расходы до 3,5% ВВП. Во время внеочередной сессии правительство под руководством Такаити при ее избрании намерено также представить законопроекты об отмене временной надбавки к топливному налогу и субсидиях на оплату электроэнергии и газа. Предполагается, что пакет мер будет реализован путем принятия дополнительного бюджета. Кроме этого, предполагается рассмотрение вопроса о снижении до 0% потребительского налога на продукты питания и напитки. До конца года также предполагается создание совета для обсуждения поправок к так называемой "мирной" девятой статье Конституции и разработка законодательства о противодействии шпионажу. Кроме этого, предполагается создание поста министра, ответственного за политику в отношении иностранных граждан. Кроме этого, как ожидается, в ближайшее время на рассмотрение парламента может быть внесен законопроект о сокращении числа депутатов нижней палаты на 10%. Сессия парламента продлится в течение 58 дней до 17 декабря.

