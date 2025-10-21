Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Южно-Сахалинска прошли учения по нейтрализации беспилотников - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251021/juzhno-sahalinsk-863739260.html
В аэропорту Южно-Сахалинска прошли учения по нейтрализации беспилотников
В аэропорту Южно-Сахалинска прошли учения по нейтрализации беспилотников - 21.10.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Южно-Сахалинска прошли учения по нейтрализации беспилотников
Учения по перехвату и нейтрализации беспилотников провели в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщает оператор нового пассажирского терминала (аэровокзал... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T05:04+0300
2025-10-21T05:04+0300
технологии
бизнес
россия
южно-сахалинск
дальний восток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863739260.jpg?1761012251
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 окт – ПРАЙМ. Учения по перехвату и нейтрализации беспилотников провели в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщает оператор нового пассажирского терминала (аэровокзал Южно-Сахалинск) воздушной гавани. По информации пресс-службы компании, на первом этапе персонал отточил навыки перехвата сигналов дронов, которые фиксировались при помощи отечественного детектора "Булат". Используя его, сотрудники аэровокзала точно определили тип беспилотника, его марку и местонахождение, данные оперативно были переданы по рациям. Цель была обезврежена с помощью противодронного ружья и сеткомета. В такой последовательности аэровокзальный комплекс отработал действия по обезвреживанию как летательных аппаратов, так и наземных. "Организуя эти учения, мы преследовали две цели: освоиться с новым оборудованием и проверить слаженность наших действий. Сотрудники по нескольку раз менялись ролями и отрабатывали разные этапы. Под конец занятий каждый четко понимал не только свои задачи, но и задачи напарника", - цитирует пресс-служба начальника службы транспортной безопасности аэровокзала Валентина Лебедева. В тактической тренировке участвовали сотрудники службы транспортной безопасности, группы быстрого реагирования, начальники смен и руководящий состав. Следующие учения по перехвату и нейтрализации беспилотников аэропорт Южно-Сахалинска проведет в течение трех ближайших месяцев, к участию привлекут ведомства региона. Новый аэровокзал Южно-Сахалинска введен в эксплуатацию в августе 2023 года и является самым крупным на Дальнем Востоке. Здание площадью более 47 тысяч квадратных метров рассчитано на 5 миллионов пассажиров в год. Аэропорт Южно-Сахалинска имеет статус международного с 1990 года и допущен к приему/выпуску более 30 типов воздушных судов. Он является базовым для авиакомпании "Аврора".
южно-сахалинск
дальний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, россия, южно-сахалинск, дальний восток
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Южно-Сахалинск, Дальний Восток
05:04 21.10.2025
 
В аэропорту Южно-Сахалинска прошли учения по нейтрализации беспилотников

В аэропорту Южно-Сахалинска прошли учения по нейтрализации беспилотников

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 окт – ПРАЙМ. Учения по перехвату и нейтрализации беспилотников провели в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщает оператор нового пассажирского терминала (аэровокзал Южно-Сахалинск) воздушной гавани.
По информации пресс-службы компании, на первом этапе персонал отточил навыки перехвата сигналов дронов, которые фиксировались при помощи отечественного детектора "Булат". Используя его, сотрудники аэровокзала точно определили тип беспилотника, его марку и местонахождение, данные оперативно были переданы по рациям. Цель была обезврежена с помощью противодронного ружья и сеткомета. В такой последовательности аэровокзальный комплекс отработал действия по обезвреживанию как летательных аппаратов, так и наземных.
"Организуя эти учения, мы преследовали две цели: освоиться с новым оборудованием и проверить слаженность наших действий. Сотрудники по нескольку раз менялись ролями и отрабатывали разные этапы. Под конец занятий каждый четко понимал не только свои задачи, но и задачи напарника", - цитирует пресс-служба начальника службы транспортной безопасности аэровокзала Валентина Лебедева.
В тактической тренировке участвовали сотрудники службы транспортной безопасности, группы быстрого реагирования, начальники смен и руководящий состав. Следующие учения по перехвату и нейтрализации беспилотников аэропорт Южно-Сахалинска проведет в течение трех ближайших месяцев, к участию привлекут ведомства региона.
Новый аэровокзал Южно-Сахалинска введен в эксплуатацию в августе 2023 года и является самым крупным на Дальнем Востоке. Здание площадью более 47 тысяч квадратных метров рассчитано на 5 миллионов пассажиров в год.
Аэропорт Южно-Сахалинска имеет статус международного с 1990 года и допущен к приему/выпуску более 30 типов воздушных судов. Он является базовым для авиакомпании "Аврора".
 
ТехнологииБизнесРОССИЯЮжно-СахалинскДальний Восток
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала