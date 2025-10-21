https://1prime.ru/20251021/juzhno-sahalinsk-863739260.html

В аэропорту Южно-Сахалинска прошли учения по нейтрализации беспилотников

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 окт – ПРАЙМ. Учения по перехвату и нейтрализации беспилотников провели в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщает оператор нового пассажирского терминала (аэровокзал Южно-Сахалинск) воздушной гавани. По информации пресс-службы компании, на первом этапе персонал отточил навыки перехвата сигналов дронов, которые фиксировались при помощи отечественного детектора "Булат". Используя его, сотрудники аэровокзала точно определили тип беспилотника, его марку и местонахождение, данные оперативно были переданы по рациям. Цель была обезврежена с помощью противодронного ружья и сеткомета. В такой последовательности аэровокзальный комплекс отработал действия по обезвреживанию как летательных аппаратов, так и наземных. "Организуя эти учения, мы преследовали две цели: освоиться с новым оборудованием и проверить слаженность наших действий. Сотрудники по нескольку раз менялись ролями и отрабатывали разные этапы. Под конец занятий каждый четко понимал не только свои задачи, но и задачи напарника", - цитирует пресс-служба начальника службы транспортной безопасности аэровокзала Валентина Лебедева. В тактической тренировке участвовали сотрудники службы транспортной безопасности, группы быстрого реагирования, начальники смен и руководящий состав. Следующие учения по перехвату и нейтрализации беспилотников аэропорт Южно-Сахалинска проведет в течение трех ближайших месяцев, к участию привлекут ведомства региона. Новый аэровокзал Южно-Сахалинска введен в эксплуатацию в августе 2023 года и является самым крупным на Дальнем Востоке. Здание площадью более 47 тысяч квадратных метров рассчитано на 5 миллионов пассажиров в год. Аэропорт Южно-Сахалинска имеет статус международного с 1990 года и допущен к приему/выпуску более 30 типов воздушных судов. Он является базовым для авиакомпании "Аврора".

2025

