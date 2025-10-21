В Минпромторге рассказали о программе поддержки спроса на автомобили

https://1prime.ru/20251021/karimov-863754881.html

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Госбюджет на 2026-2028 годы в текущей редакции предусматривает около 115 миллиардов рублей на программы поддержки спроса на автомобили - льготного автокредитования и льготного лизинга, следует из слов замглавы Минпромторга России Альберта Каримова. Выступая на совещании в Совфеде, он отметил, что в соответствии с бюджетным процессом продолжается программа стимулирования спроса на отечественные автомобили, включающая программы льготного автокредитования и льготного лизинга. "Финансирование в федеральном бюджете на эту меру заложено минимум на ближайшие трехлетку около 55 миллиардов рублей. Сейчас идет процесс пересогласования между первым и вторым чтением. Посмотрим, вместе с коллегами сейчас отрабатываем, сможем ли мы здесь что-то изменить. Сейчас мы как раз в середине этого процесса находимся", - рассказал Каримов о программе льготного лизинга. Актуальной остается и программа льготного автокредитования, продолжил он. "В текущей редакции законопроекта на эту меру заложено порядка 20 миллиардов рублей ежегодно в течение ближайших трех лет", - сообщил замминистра. Федеральным бюджетом в 2025 году предусмотрено финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного лизинга - 27 миллиардов. Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания - 20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа - 25%. Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов, а также распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в регионах ДФО. В мае Минпромторг РФ расширил ее подпрограммой "Семейный автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой в 10% могут семьи по всей России, имеющие двух и более детей. Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%. В июне первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах ПМЭФ сообщил, что власти после третьего квартала рассмотрят вопрос дофинансирования программы льготного автокредитования. По его словам, обсуждаются разные варианты мер поддержки автопрома: с одной стороны, поддержка самих автопроизводителей, с другой - мотивация потребителей приобретать автомобиль. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в середине октября сообщил, что за восемь месяцев 2025 года в России по программам льготного лизинга и автокредитования реализовано порядка 115 тысяч автомобилей.

