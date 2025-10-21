https://1prime.ru/20251021/karta-863723603.html

Россиян предостерегли от хранения больших сумм на карте

2025-10-21T03:03+0300

банковские карты

финансы

мери валишвили

рэу им. г.в.плеханова

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/44/841404401_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_e9a678fb81d5adafec041e89ef4aa09e.jpg

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Хранить крупные суммы денег на банковской карте чревато негативными последствиями и риском финансовых потерь, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.“Прежде всего, велика возможность того, что доступ к вашей карте получат аферисты. Это особенно актуально для карт, привязанных к интернет-магазинам и цифровым сервисам. Повышается вероятность несанкционированных списаний, в том числе, злоумышленниками, получившими доступ к вашему аккаунту на маркетплейсе”, - пояснила эксперт.Если карта будет утеряна или ее данные будут скомпрометированы, повышаются риски потери всех сбережений, которые на ней находятся, добавила она.Во-вторых, свободные денежные средства лучше разместить на накопительном счете и извлекать дополнительный доход без ущерба ликвидности. В частности, накопительные счета позволяют в любой момент времени перевести средства на счет основной платежной карты, а доходность может быть рассчитана, исходя из среднесуточного или среднемесячного остатка.“Следует отметить, что не существует никаких законодательных ограничений на размер средств на обычной дебетовой карте. Основной вопрос связан с эффективными использованием средств и их безопасностью”, - подчеркнула Валишвили.Желательно оставлять на карте тот объем средств, который нужен для оплаты текущих потребностей в течение нескольких дней, например, поездок и покупок. По мере необходимости этот запас можно пополнить с накопительного счета, заключила она.

2025

Новости

