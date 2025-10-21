Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Лаборатория Касперского": россияне делятся фото и геотегами с отдыха - 21.10.2025
"Лаборатория Касперского": россияне делятся фото и геотегами с отдыха
"Лаборатория Касперского": россияне делятся фото и геотегами с отдыха
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Большинство россиян делятся фото и геотегами с отдыха, однако такие данные мошенники могут использовать, чтобы придумывать более убедительные фишинговые или скам-схемы, сообщили РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "Большинство россиян публикуют фото и видео с отдыха в соцсетях или мессенджерах (72%). Причем каждый второй пользователь делает это во время поездки. Особенно активно размещают контент путешественники с детьми и молодежь - 63% и 59% соответственно", - говорится в исследовании компании, в котором приняли участие более 1 тысячи россиян. Отмечается, что более половины россиян, которые делятся фото и видео с отдыха и публикуют контент во время поездки, сопровождают свои публикации геотегами. При этом почти треть путешественников отмечает свое местоположение, не ограничивая доступ к постам, а среди молодых людей этот показатель еще выше - 45%. Опрос показал, что молодежь в целом больше доверяет цифровым платформам и проявляет меньшую осторожность в сети. Эксперты "Лаборатории Касперского" предупреждают: злоумышленники могут использовать опубликованную информацию, чтобы сделать свои обманные схемы более достоверными. Поэтому пользователям необходимо помнить о рисках, связанных с овершерингом - чрезмерным разглашением личных данных. По словам руководителя направления по детской онлайн-безопасности Андрея Сиденко, мошенники могут собирать информацию о человеке, его увлечениях и маршрутах из соцсетей, чтобы придумывать убедительные фишинговые или скам-схемы. Кроме того, фото и видео могут использоваться для создания дипфейков и шантажа. "Овершеринг может спровоцировать негативные последствия не только в цифровом мире: например, по отпускным фото злоумышленники могут вычислять пустующие квартиры. Однако это не значит, что в сети вообще нельзя ничего публиковать - нужно лишь минимизировать риски. Создайте альбом, к которому вы дадите доступ только близким друзьям и родственникам или сделайте публикации уже после того, как вы вернулись из отпуска", - прокомментировал он.
"Лаборатория Касперского": россияне делятся фото и геотегами с отдыха

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Большинство россиян делятся фото и геотегами с отдыха, однако такие данные мошенники могут использовать, чтобы придумывать более убедительные фишинговые или скам-схемы, сообщили РИА Новости в "Лаборатории Касперского".
"Большинство россиян публикуют фото и видео с отдыха в соцсетях или мессенджерах (72%). Причем каждый второй пользователь делает это во время поездки. Особенно активно размещают контент путешественники с детьми и молодежь - 63% и 59% соответственно", - говорится в исследовании компании, в котором приняли участие более 1 тысячи россиян.
Отмечается, что более половины россиян, которые делятся фото и видео с отдыха и публикуют контент во время поездки, сопровождают свои публикации геотегами. При этом почти треть путешественников отмечает свое местоположение, не ограничивая доступ к постам, а среди молодых людей этот показатель еще выше - 45%. Опрос показал, что молодежь в целом больше доверяет цифровым платформам и проявляет меньшую осторожность в сети.
Эксперты "Лаборатории Касперского" предупреждают: злоумышленники могут использовать опубликованную информацию, чтобы сделать свои обманные схемы более достоверными. Поэтому пользователям необходимо помнить о рисках, связанных с овершерингом - чрезмерным разглашением личных данных.
По словам руководителя направления по детской онлайн-безопасности Андрея Сиденко, мошенники могут собирать информацию о человеке, его увлечениях и маршрутах из соцсетей, чтобы придумывать убедительные фишинговые или скам-схемы. Кроме того, фото и видео могут использоваться для создания дипфейков и шантажа.
"Овершеринг может спровоцировать негативные последствия не только в цифровом мире: например, по отпускным фото злоумышленники могут вычислять пустующие квартиры. Однако это не значит, что в сети вообще нельзя ничего публиковать - нужно лишь минимизировать риски. Создайте альбом, к которому вы дадите доступ только близким друзьям и родственникам или сделайте публикации уже после того, как вы вернулись из отпуска", - прокомментировал он.
 
