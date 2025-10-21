https://1prime.ru/20251021/katyrin-863778793.html
Российские цифровые решения востребованы за рубежом, заявил глава ТПП
Российские цифровые решения востребованы за рубежом, заявил глава ТПП - 21.10.2025, ПРАЙМ
Российские цифровые решения востребованы за рубежом, заявил глава ТПП
Цифровизация охватывает в России практически все ключевые отрасли экономики, накопленный опыт становится востребованным за рубежом, заявил РИА Новости президент | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T17:31+0300
2025-10-21T17:31+0300
2025-10-21T17:31+0300
экономика
технологии
россия
рф
евразия
ближний восток
сергей катырин
https://cdnn.1prime.ru/img/82737/69/827376968_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_9aa810cc8d22a4483701069cf77d5116.jpg
МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Цифровизация охватывает в России практически все ключевые отрасли экономики, накопленный опыт становится востребованным за рубежом, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "За последние годы цифровая трансформация в России приобрела системный характер. Сегодня в цифровом формате работают не только промышленность, транспорт и энергетика, но и образование, медицина, сельское хозяйство. В этих сферах создаются интеллектуальные системы управления, платформы для анализа больших данных, сервисы на базе искусственного интеллекта", – сказал он. По словам Катырина, цифровизация помогает автоматизировать рутинные задачи и одновременно усиливает творческие возможности сотрудников, что ведёт к повышению производительности труда на 15–20%. "Российские цифровые решения востребованы в странах Евразии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки",- добавил собеседник агентства. "Мы видим растущий интерес к российскому опыту внедрения цифровых сервисов, особенно там, где государства делают ставку на ускоренную модернизацию экономики. Россия готова делиться своими наработками с дружественными странами, помогать выстраивать инфраструктуру и обучать специалистов. Это отличный пример того, как технологическое сотрудничество может способствовать развитию деловых связей и взаимному росту", – подчеркнул он. Катырин заметил, что развитие международного партнёрства в цифровой сфере открывает новые возможности для бизнеса: от цифровой торговли и кибербезопасности до автоматизации производств. "В этих направлениях мы уже можем предложить комплексные решения, которые доказали свою эффективность внутри страны и готовы к масштабированию на внешние рынки", – добавил глава ТПП РФ.
https://1prime.ru/20251021/mishustin-863773773.html
рф
евразия
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82737/69/827376968_453:0:5573:3840_1920x0_80_0_0_3b747f335721526e685d6f6239e33c94.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, рф, евразия, ближний восток, сергей катырин
Экономика, Технологии, РОССИЯ, РФ, ЕВРАЗИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Сергей Катырин
Российские цифровые решения востребованы за рубежом, заявил глава ТПП
Глава ТПП Катырин: опыт России в цифровых решениях востребован за рубежом
МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Цифровизация охватывает в России практически все ключевые отрасли экономики, накопленный опыт становится востребованным за рубежом, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"За последние годы цифровая трансформация в России приобрела системный характер. Сегодня в цифровом формате работают не только промышленность, транспорт и энергетика, но и образование, медицина, сельское хозяйство. В этих сферах создаются интеллектуальные системы управления, платформы для анализа больших данных, сервисы на базе искусственного интеллекта", – сказал он.
По словам Катырина
, цифровизация помогает автоматизировать рутинные задачи и одновременно усиливает творческие возможности сотрудников, что ведёт к повышению производительности труда на 15–20%.
"Российские цифровые решения востребованы в странах Евразии
, Ближнего Востока
, Африки
и Латинской Америки",- добавил собеседник агентства.
"Мы видим растущий интерес к российскому опыту внедрения цифровых сервисов, особенно там, где государства делают ставку на ускоренную модернизацию экономики. Россия готова делиться своими наработками с дружественными странами, помогать выстраивать инфраструктуру и обучать специалистов. Это отличный пример того, как технологическое сотрудничество может способствовать развитию деловых связей и взаимному росту", – подчеркнул он.
Катырин заметил, что развитие международного партнёрства в цифровой сфере открывает новые возможности для бизнеса: от цифровой торговли и кибербезопасности до автоматизации производств. "В этих направлениях мы уже можем предложить комплексные решения, которые доказали свою эффективность внутри страны и готовы к масштабированию на внешние рынки", – добавил глава ТПП РФ
.
Мишустин рассказал о росте производства электроники