Российские цифровые решения востребованы за рубежом, заявил глава ТПП

Российские цифровые решения востребованы за рубежом, заявил глава ТПП

МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Цифровизация охватывает в России практически все ключевые отрасли экономики, накопленный опыт становится востребованным за рубежом, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "За последние годы цифровая трансформация в России приобрела системный характер. Сегодня в цифровом формате работают не только промышленность, транспорт и энергетика, но и образование, медицина, сельское хозяйство. В этих сферах создаются интеллектуальные системы управления, платформы для анализа больших данных, сервисы на базе искусственного интеллекта", – сказал он. По словам Катырина, цифровизация помогает автоматизировать рутинные задачи и одновременно усиливает творческие возможности сотрудников, что ведёт к повышению производительности труда на 15–20%. "Российские цифровые решения востребованы в странах Евразии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки",- добавил собеседник агентства. "Мы видим растущий интерес к российскому опыту внедрения цифровых сервисов, особенно там, где государства делают ставку на ускоренную модернизацию экономики. Россия готова делиться своими наработками с дружественными странами, помогать выстраивать инфраструктуру и обучать специалистов. Это отличный пример того, как технологическое сотрудничество может способствовать развитию деловых связей и взаимному росту", – подчеркнул он. Катырин заметил, что развитие международного партнёрства в цифровой сфере открывает новые возможности для бизнеса: от цифровой торговли и кибербезопасности до автоматизации производств. "В этих направлениях мы уже можем предложить комплексные решения, которые доказали свою эффективность внутри страны и готовы к масштабированию на внешние рынки", – добавил глава ТПП РФ.

