Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские цифровые решения востребованы за рубежом, заявил глава ТПП - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251021/katyrin-863778793.html
Российские цифровые решения востребованы за рубежом, заявил глава ТПП
Российские цифровые решения востребованы за рубежом, заявил глава ТПП - 21.10.2025, ПРАЙМ
Российские цифровые решения востребованы за рубежом, заявил глава ТПП
Цифровизация охватывает в России практически все ключевые отрасли экономики, накопленный опыт становится востребованным за рубежом, заявил РИА Новости президент | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T17:31+0300
2025-10-21T17:31+0300
экономика
технологии
россия
рф
евразия
ближний восток
сергей катырин
https://cdnn.1prime.ru/img/82737/69/827376968_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_9aa810cc8d22a4483701069cf77d5116.jpg
МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Цифровизация охватывает в России практически все ключевые отрасли экономики, накопленный опыт становится востребованным за рубежом, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "За последние годы цифровая трансформация в России приобрела системный характер. Сегодня в цифровом формате работают не только промышленность, транспорт и энергетика, но и образование, медицина, сельское хозяйство. В этих сферах создаются интеллектуальные системы управления, платформы для анализа больших данных, сервисы на базе искусственного интеллекта", – сказал он. По словам Катырина, цифровизация помогает автоматизировать рутинные задачи и одновременно усиливает творческие возможности сотрудников, что ведёт к повышению производительности труда на 15–20%. "Российские цифровые решения востребованы в странах Евразии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки",- добавил собеседник агентства. "Мы видим растущий интерес к российскому опыту внедрения цифровых сервисов, особенно там, где государства делают ставку на ускоренную модернизацию экономики. Россия готова делиться своими наработками с дружественными странами, помогать выстраивать инфраструктуру и обучать специалистов. Это отличный пример того, как технологическое сотрудничество может способствовать развитию деловых связей и взаимному росту", – подчеркнул он. Катырин заметил, что развитие международного партнёрства в цифровой сфере открывает новые возможности для бизнеса: от цифровой торговли и кибербезопасности до автоматизации производств. "В этих направлениях мы уже можем предложить комплексные решения, которые доказали свою эффективность внутри страны и готовы к масштабированию на внешние рынки", – добавил глава ТПП РФ.
https://1prime.ru/20251021/mishustin-863773773.html
рф
евразия
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82737/69/827376968_453:0:5573:3840_1920x0_80_0_0_3b747f335721526e685d6f6239e33c94.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, рф, евразия, ближний восток, сергей катырин
Экономика, Технологии, РОССИЯ, РФ, ЕВРАЗИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Сергей Катырин
17:31 21.10.2025
 
Российские цифровые решения востребованы за рубежом, заявил глава ТПП

Глава ТПП Катырин: опыт России в цифровых решениях востребован за рубежом

© Фото : предоставлено ЗАО «Экспоцентр»Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Архивное фото
© Фото : предоставлено ЗАО «Экспоцентр»
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Цифровизация охватывает в России практически все ключевые отрасли экономики, накопленный опыт становится востребованным за рубежом, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"За последние годы цифровая трансформация в России приобрела системный характер. Сегодня в цифровом формате работают не только промышленность, транспорт и энергетика, но и образование, медицина, сельское хозяйство. В этих сферах создаются интеллектуальные системы управления, платформы для анализа больших данных, сервисы на базе искусственного интеллекта", – сказал он.
По словам Катырина, цифровизация помогает автоматизировать рутинные задачи и одновременно усиливает творческие возможности сотрудников, что ведёт к повышению производительности труда на 15–20%.
"Российские цифровые решения востребованы в странах Евразии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки",- добавил собеседник агентства.
"Мы видим растущий интерес к российскому опыту внедрения цифровых сервисов, особенно там, где государства делают ставку на ускоренную модернизацию экономики. Россия готова делиться своими наработками с дружественными странами, помогать выстраивать инфраструктуру и обучать специалистов. Это отличный пример того, как технологическое сотрудничество может способствовать развитию деловых связей и взаимному росту", – подчеркнул он.
Катырин заметил, что развитие международного партнёрства в цифровой сфере открывает новые возможности для бизнеса: от цифровой торговли и кибербезопасности до автоматизации производств. "В этих направлениях мы уже можем предложить комплексные решения, которые доказали свою эффективность внутри страны и готовы к масштабированию на внешние рынки", – добавил глава ТПП РФ.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Мишустин рассказал о росте производства электроники
15:55
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯРФЕВРАЗИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКСергей Катырин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала