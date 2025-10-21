https://1prime.ru/20251021/kchr--863765610.html

В КЧР предпринимательница похитила комбайны на 70 миллионов рублей

В КЧР предпринимательница похитила комбайны на 70 миллионов рублей

В КЧР предпринимательница похитила комбайны на 70 миллионов рублей

Предпринимательница с подельниками похитила в Карачаево-Черкесии арендованные комбайны и другую технику, принадлежащую государственной организации, на 70... | 21.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Предпринимательница с подельниками похитила в Карачаево-Черкесии арендованные комбайны и другую технику, принадлежащую государственной организации, на 70 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в МВД. "Полиция Карачаево-Черкесии расследует хищение 24 единиц взятой в лизинг техники на 70 миллионов рублей... В период с июня по сентябрь прошлого года подозреваемая, являясь индивидуальным предпринимателем в сфере сельского хозяйства, через личный кабинет на специализированном портале заключила 24 договора лизинга различной техники, принадлежащей государственной организации", - говорится на сайте "МВД Медиа". Отмечается, что предпринимательница заплатила лизинговой компании только аванс, а после получения техники не стала выполнять взятые на себя обязательства по погашению задолженности. "Полицейские установили, что подельники женщины забрали с заводов-производителей, расположенных в разных регионах страны, комбайны, пресс-подборщики, жатки, сеялки, бортовой автомобиль с краном, "Камаз" и другое оборудование. Они сняли с него датчики отслеживания местоположения, которые привезли в Карачаево-Черкесию и выбросили, а техникой в количестве 24 единиц распорядились по своему усмотрению", - рассказали в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). "Фигурантка дала признательные показания и сотрудничает со следствием. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщили в пресс-службе. Кроме того, полицейские проводят проверку на причастность женщины к мошенничеству при получении двухмиллионного гранта на развитие животноводства, наличие которого позволило ей впоследствии заключить договоры лизинга. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и устанавливают иных участников аферы.

