Киев откровенно плюет на настрой Трампа, заявил Нарышкин

Добавлен бэкграунд (после второго абзаца) МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Киев откровенно плюет на настрой администрации президента США Дональда Трампа на конструктивное обсуждение путей завершения украинского конфликта, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на прошедшем в Самарканде (Узбекистан) заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ. "Киевский режим откровенно плюет на настрой администрации Трампа на конструктивное обсуждение путей завершения украинского конфликта и делает все, чтобы спровоцировать его эскалацию", - сказал Нарышкин, с текстом выступления которого ознакомилось РИА Новости. Нарышкин выступал на Совете руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ 17 октября. Текст его речи опубликован на сайте СВР. Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и Трампа, он стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, американский лидер, в частности, упомянул, что на следующий день примет Зеленского и учтет в ходе этой встречи соображения, высказанные главой российского государства. Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме 17 октября Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что, по словам Трампа, США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас". В субботу канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось. Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Трамп ранее уже отчитывал Зеленского, когда тот 28 февраля приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр.

