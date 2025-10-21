https://1prime.ru/20251021/kitaj-863738609.html
Китай увеличил экспорт лапши в Россию до рекордных шести миллионов долларов
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Китай в сентябре увеличил экспорт лапши в Россию до рекордных шести миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Так, в начале осени российские закупки лапши из Китая выросли на треть, достигнув максимальных за все время шести миллионов долларов.
В результате Россия стала пятой по импорту китайской лапши. Лидерами были США с 13,2 миллиона долларов. Далее следуют Южная Корея (11,2 миллиона), Япония (9,9 миллиона) и Нидерланды (6 миллионов).
Одновременно с начала года китайские компании поставили на российский рынок лапши на 38,5 миллиона долларов, что в 1,5 раза больше уровня годом ранее.
