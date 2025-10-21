https://1prime.ru/20251021/kitaj-863740322.html
Китай сократил поставки ноутбуков и планшетов в Россию
Китай сократил поставки ноутбуков и планшетов в Россию
2025-10-21T06:16+0300
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Поставки ноутбуков, планшетов и прочих видов портативных компьютеров из КНР в РФ в январе-сентябре этого года сократились на треть по сравнению с таким же периодом прошлого года, выяснило РИА Новости по данным китайской статслужбы.
Общий объем экспорта ноутбуков, планшетов и других портативных компьютеров весом до 10 килограмм из Китая в Россию по итогам трех кварталов этого года составил 2,3 миллиона устройств (на 621,1 миллиона долларов). Это на 34% меньше по сравнению с прошлым годом.
При этом в сентябре этого года китайцы отправили россиянам около 219 тысяч устройств (на 71,2 миллиона долларов), что на 11% меньше, чем в августе, и вдвое меньше, чем год назад.
По итогам трех кварталов Китай больше всего экспортировал ноутбуки и планшеты в США (почти 3 миллиона штук), Японию (2,1 миллиона), Нидерланды (1,7 миллиона), Германию (1,4 миллиона) и Индию (1,1 миллиона). Россия при этом расположилась на 20-м месте.
