Около миллиона клиентов Т-Банка активно пользуются сервисами биометрии

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Около одного миллиона клиентов Т-Банка активно пользуются сервисами биометрии ежемесячно, в перспективе технология станет таким же привычным способом оплаты, как использование телефона, заявил в беседе с РИА Новости заместитель директора департамента платежных систем банка Алексей Бакланов. "На сегодняшний день более 18 миллионов клиентов Т-Банка имеют доступ к биометрическим сервисам, и около 1 миллиона человек активно пользуются ими ежемесячно", - сказал он, отвечая на вопрос о росте популярности сервисов биометрии в банке. Бакланов подчеркнул, что биометрия - это не просто технология, а элемент повседневного комфорта, который со временем станет стандартом. "Главный вопрос сейчас - масштабирование. Биометрия пока доступна не везде, но по мере расширения инфраструктуры она станет таким же привычным способом оплаты, как использование телефона", - отметил он. Также представитель банка рассказал о том, как биометрические технологии применяются банками РФ в борьбе с мошенниками. "Наша антифрод-система умеет определять, когда клиент под воздействием мошенников передал им доступ в свой личный кабинет, в том числе сообщил им одноразовые коды подтверждения операций, и злоумышленники пытаются совершить платеж от имени клиента. В этом случае подключается наш сервис проверки личности через селфи, и мошенники не могут его пройти и украсть деньги", - пояснил он.

