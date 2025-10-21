https://1prime.ru/20251021/koloniya-863771354.html
Лидеру рок-группы "Пасека" грозит 17 лет колонии
Лидеру рок-группы "Пасека" грозит 17 лет колонии - 21.10.2025, ПРАЙМ
Лидеру рок-группы "Пасека" грозит 17 лет колонии
21.10.2025
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Гособвинение в ходе прений сторон попросило суд приговорить к 17 годам колонии лидера рок-группы "Пасека" Романа Медведкина, обвиняемого в нападении с ножом на двоих мужчин в Москве, один из которых погиб, сообщил РИА Новости информированный источник. "В ходе прений сторон в Измайловском суде Москвы прокурор просил назначить Медведкину 17 лет строгого режима", - сказал собеседник агентства. По версии следствия, в ночь на 8 июня 2024 года в ходе потасовки на Сиреневом бульваре 47-летний обвиняемый нанес одному из пострадавших не менее 9 ударов ножом, от которых тот скончался в машине скорой помощи, второму - не менее 3 ударов. Вину он не признал, отмечала столичная прокуратура. Выживший при нападении директор автономной некоммерческой организации "Цифровые платформы" Арсений Шельцин был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Лидеру рок-группы "Пасека" грозит 17 лет колонии
Обвиняемому в убийстве лидеру рок-группы "Пасека" запросили 17 лет колонии
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Гособвинение в ходе прений сторон попросило суд приговорить к 17 годам колонии лидера рок-группы "Пасека" Романа Медведкина, обвиняемого в нападении с ножом на двоих мужчин в Москве, один из которых погиб, сообщил РИА Новости информированный источник.
"В ходе прений сторон в Измайловском суде Москвы
прокурор просил назначить Медведкину 17 лет строгого режима", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, в ночь на 8 июня 2024 года в ходе потасовки на Сиреневом бульваре 47-летний обвиняемый нанес одному из пострадавших не менее 9 ударов ножом, от которых тот скончался в машине скорой помощи, второму - не менее 3 ударов. Вину он не признал, отмечала столичная прокуратура. Выживший при нападении директор автономной некоммерческой организации "Цифровые платформы" Арсений Шельцин был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
