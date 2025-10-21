Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лидеру рок-группы "Пасека" грозит 17 лет колонии - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251021/koloniya-863771354.html
Лидеру рок-группы "Пасека" грозит 17 лет колонии
Лидеру рок-группы "Пасека" грозит 17 лет колонии - 21.10.2025, ПРАЙМ
Лидеру рок-группы "Пасека" грозит 17 лет колонии
Гособвинение в ходе прений сторон попросило суд приговорить к 17 годам колонии лидера рок-группы "Пасека" Романа Медведкина, обвиняемого в нападении с ножом на... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T15:29+0300
2025-10-21T15:29+0300
происшествия
общество
бизнес
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600270_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5f5768fca99093456528c5d8aa89247a.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Гособвинение в ходе прений сторон попросило суд приговорить к 17 годам колонии лидера рок-группы "Пасека" Романа Медведкина, обвиняемого в нападении с ножом на двоих мужчин в Москве, один из которых погиб, сообщил РИА Новости информированный источник. "В ходе прений сторон в Измайловском суде Москвы прокурор просил назначить Медведкину 17 лет строгого режима", - сказал собеседник агентства. По версии следствия, в ночь на 8 июня 2024 года в ходе потасовки на Сиреневом бульваре 47-летний обвиняемый нанес одному из пострадавших не менее 9 ударов ножом, от которых тот скончался в машине скорой помощи, второму - не менее 3 ударов. Вину он не признал, отмечала столичная прокуратура. Выживший при нападении директор автономной некоммерческой организации "Цифровые платформы" Арсений Шельцин был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
https://1prime.ru/20251021/sud--863770941.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600270_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b94c50cd2d8c133fefcfa85c5ff44f89.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, москва
Происшествия, Общество , Бизнес, МОСКВА
15:29 21.10.2025
 
Лидеру рок-группы "Пасека" грозит 17 лет колонии

Обвиняемому в убийстве лидеру рок-группы "Пасека" запросили 17 лет колонии

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Гособвинение в ходе прений сторон попросило суд приговорить к 17 годам колонии лидера рок-группы "Пасека" Романа Медведкина, обвиняемого в нападении с ножом на двоих мужчин в Москве, один из которых погиб, сообщил РИА Новости информированный источник.
"В ходе прений сторон в Измайловском суде Москвы прокурор просил назначить Медведкину 17 лет строгого режима", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, в ночь на 8 июня 2024 года в ходе потасовки на Сиреневом бульваре 47-летний обвиняемый нанес одному из пострадавших не менее 9 ударов ножом, от которых тот скончался в машине скорой помощи, второму - не менее 3 ударов. Вину он не признал, отмечала столичная прокуратура. Выживший при нападении директор автономной некоммерческой организации "Цифровые платформы" Арсений Шельцин был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Суд - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Суд перевел под стражу обвиняемую в мошенничестве стилиста Янковскую
15:04
 
ПроисшествияОбществоБизнесМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала