Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251021/krasheninnikova-863738172.html
Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс
Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс - 21.10.2025, ПРАЙМ
Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс
П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 окт - РИА Новости. Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту в 2,4 километра над уровнем моря, сообщила группа... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T03:24+0300
2025-10-21T03:24+0300
бизнес
общество
камчатка
камчатский край
ран
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863738172.jpg?1761006280
П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 окт - РИА Новости. Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту в 2,4 километра над уровнем моря, сообщила группа реагирования на вулканические извержения Камчатки (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН. ГУ МЧС России по Камчатскому краю во вторник объявило, что у берегов Камчатки за прошедшие сутки зафиксировали девять афтершоков магнитудой до 5,1, в населенных пунктах подземные толчки не ощущались. По данным министерства, за этот срок на вулкане Крашенинникова произошли два пепловых выброса, в обоих случаях пеплопадов в населенных пунктах не было. "В 10.50 по местному времени (01.50 мск) эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 2,4 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 81 километр на юго-юго-восток от вулкана", - говорится в сообщении в Telegram-канале ученых. Для вулкана установлен оранжевый авиационный цветовой код, что свидетельствует о повышенной опасности для местных авиаперевозок. Вулкан Крашенинникова расположен в Восточном вулканическом поясе Камчатки примерно в 13 километрах к югу от Кроноцкого озера и в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, в связи с чем в Камчатском крае с 14 августа ввели режим ЧС природного характера. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижаются, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую".
камчатка
камчатский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , камчатка, камчатский край, ран, мчс
Бизнес, Общество , КАМЧАТКА, Камчатский край, РАН, МЧС
03:24 21.10.2025
 
Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на 2,4 километра

Читать Прайм в
Дзен Telegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 окт - РИА Новости. Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту в 2,4 километра над уровнем моря, сообщила группа реагирования на вулканические извержения Камчатки (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН.
ГУ МЧС России по Камчатскому краю во вторник объявило, что у берегов Камчатки за прошедшие сутки зафиксировали девять афтершоков магнитудой до 5,1, в населенных пунктах подземные толчки не ощущались. По данным министерства, за этот срок на вулкане Крашенинникова произошли два пепловых выброса, в обоих случаях пеплопадов в населенных пунктах не было.
"В 10.50 по местному времени (01.50 мск) эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 2,4 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 81 километр на юго-юго-восток от вулкана", - говорится в сообщении в Telegram-канале ученых.
Для вулкана установлен оранжевый авиационный цветовой код, что свидетельствует о повышенной опасности для местных авиаперевозок.
Вулкан Крашенинникова расположен в Восточном вулканическом поясе Камчатки примерно в 13 километрах к югу от Кроноцкого озера и в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, в связи с чем в Камчатском крае с 14 августа ввели режим ЧС природного характера. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижаются, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую".
 
БизнесОбществоКАМЧАТКАКамчатский крайРАНМЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала