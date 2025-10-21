https://1prime.ru/20251021/krasheninnikova-863738172.html

Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс

П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 окт - РИА Новости. Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту в 2,4 километра над уровнем моря, сообщила группа реагирования на вулканические извержения Камчатки (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН. ГУ МЧС России по Камчатскому краю во вторник объявило, что у берегов Камчатки за прошедшие сутки зафиксировали девять афтершоков магнитудой до 5,1, в населенных пунктах подземные толчки не ощущались. По данным министерства, за этот срок на вулкане Крашенинникова произошли два пепловых выброса, в обоих случаях пеплопадов в населенных пунктах не было. "В 10.50 по местному времени (01.50 мск) эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 2,4 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 81 километр на юго-юго-восток от вулкана", - говорится в сообщении в Telegram-канале ученых. Для вулкана установлен оранжевый авиационный цветовой код, что свидетельствует о повышенной опасности для местных авиаперевозок. Вулкан Крашенинникова расположен в Восточном вулканическом поясе Камчатки примерно в 13 километрах к югу от Кроноцкого озера и в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, в связи с чем в Камчатском крае с 14 августа ввели режим ЧС природного характера. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижаются, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую".

