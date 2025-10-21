https://1prime.ru/20251021/kurs--863763134.html

Курс юаня растет к отметке 11,4 рубля

Курс юаня растет к отметке 11,4 рубля - 21.10.2025, ПРАЙМ

Курс юаня растет к отметке 11,4 рубля

Курс китайской валюты к рублю, после паузы накануне, во вторник опять растет, направляясь к уровню 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T13:21+0300

2025-10-21T13:21+0300

2025-10-21T13:21+0300

экономика

рынок

торги

богдан зварич

псб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623651_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_1cfc080b89203dde925aee6063099d83.jpg

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю, после паузы накануне, во вторник опять растет, направляясь к уровню 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" к 13.08 мск растёт на 10 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,38 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,29-11,39 рубля. В ближайшие дни вероятно сохранение повышенной волатильности торгов, рассуждают эксперты из компании "Алор брокер". С одной стороны, на рубль будет оказывать давление сокращение внешнеторгового профицита, и это среднесрочный фактор ослабления национальной валюты, считает Богдан Зварич из ПСБ. "С другой, в краткосрочной перспективе можно ожидать повышенного предложения иностранной валюты в связи с приближением пика налоговых выплат, приходящегося на 28 октября. Объем отчислений от нефтегазового сектора должен вырасти не менее чем в полтора раза относительно сентябрьских выплат за счет квартальной уплаты НДД (налога на дополнительный доход от добычи углеводородов)", - добавляет он. А этот фактор, как минимум, сдержит ослабление рубля, видит Зварич. И всё же пока более вероятно преобладание роста курса юаня к рублю, заключают в "Алор брокере".

https://1prime.ru/20251020/kurs-863725025.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, богдан зварич, псб