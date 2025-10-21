https://1prime.ru/20251021/kurs--863763134.html
Курс юаня растет к отметке 11,4 рубля
Курс китайской валюты к рублю, после паузы накануне, во вторник опять растет, направляясь к уровню 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. | 21.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю, после паузы накануне, во вторник опять растет, направляясь к уровню 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" к 13.08 мск растёт на 10 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,38 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,29-11,39 рубля. В ближайшие дни вероятно сохранение повышенной волатильности торгов, рассуждают эксперты из компании "Алор брокер". С одной стороны, на рубль будет оказывать давление сокращение внешнеторгового профицита, и это среднесрочный фактор ослабления национальной валюты, считает Богдан Зварич из ПСБ. "С другой, в краткосрочной перспективе можно ожидать повышенного предложения иностранной валюты в связи с приближением пика налоговых выплат, приходящегося на 28 октября. Объем отчислений от нефтегазового сектора должен вырасти не менее чем в полтора раза относительно сентябрьских выплат за счет квартальной уплаты НДД (налога на дополнительный доход от добычи углеводородов)", - добавляет он. А этот фактор, как минимум, сдержит ослабление рубля, видит Зварич. И всё же пока более вероятно преобладание роста курса юаня к рублю, заключают в "Алор брокере".
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю, после паузы накануне, во вторник опять растет, направляясь к уровню 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" к 13.08 мск растёт на 10 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,38 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,29-11,39 рубля.
В ближайшие дни вероятно сохранение повышенной волатильности торгов, рассуждают эксперты из компании "Алор брокер".
С одной стороны, на рубль будет оказывать давление сокращение внешнеторгового профицита, и это среднесрочный фактор ослабления национальной валюты, считает Богдан Зварич
из ПСБ
.
"С другой, в краткосрочной перспективе можно ожидать повышенного предложения иностранной валюты в связи с приближением пика налоговых выплат, приходящегося на 28 октября. Объем отчислений от нефтегазового сектора должен вырасти не менее чем в полтора раза относительно сентябрьских выплат за счет квартальной уплаты НДД (налога на дополнительный доход от добычи углеводородов)", - добавляет он.
А этот фактор, как минимум, сдержит ослабление рубля, видит Зварич.
И всё же пока более вероятно преобладание роста курса юаня к рублю, заключают в "Алор брокере".
