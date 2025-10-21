Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня на Московской бирже растет к рублю при повышенной волатильности - 21.10.2025
Курс юаня на Московской бирже растет к рублю при повышенной волатильности
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю опять ощутимо растет в условиях возросшей в последние дни волатильности, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.46 мск растёт на 10 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,37 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,29-11,46 рубля. Юаневая ставка денежного рынка составляет плюс 0,23% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже (плюс 0,24% на предыдущих торгах). А для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,28 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,149, а на форексе - 7,12, то есть доллар в России торгуется с "премией" в 0,4%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,12 рубля. Курс юаня после паузы накануне опять ощутимо растет по отношению к рублю. Китайская валюта, похоже, направляется к отметке 11,5 рубля, хотя и через коррекции вниз. "Против рубля играет вероятное сокращение экспорта, что уменьшит приток иностранной валюты. Здесь стоит помнить, что между отгрузкой сырья и его оплатой всегда существует временная задержка до квартала. К тому же с большой вероятностью приток валюты будет сокращаться и из-за бюджетного правила", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". В текущих условиях курс юаня пока может продолжить двигаться в районе 11,2-11,4 рубля, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Траекторию на будущее рублю задаст реакция рынка на итоги пятничного заседания ЦБ РФ", - добавляет он. Положительно на рубль может повлиять возможная монетарная пауза и фискальные ужесточения, считает Силаев. "Если же сравнивать положительные и отрицательные факторы влияния на рубль, то к концу года можно ожидать доллар в районе 85 рублей, евро — в пределах 100 рублей", - оценивает он.
16:02 21.10.2025
 
Курс юаня на Московской бирже растет к рублю при повышенной волатильности

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю опять ощутимо растет в условиях возросшей в последние дни волатильности, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 15.46 мск растёт на 10 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,37 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,29-11,46 рубля.
Юаневая ставка денежного рынка составляет плюс 0,23% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже (плюс 0,24% на предыдущих торгах).
А для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,28 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,149, а на форексе - 7,12, то есть доллар в России торгуется с "премией" в 0,4%.
На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,12 рубля.
Курс юаня после паузы накануне опять ощутимо растет по отношению к рублю. Китайская валюта, похоже, направляется к отметке 11,5 рубля, хотя и через коррекции вниз.
"Против рубля играет вероятное сокращение экспорта, что уменьшит приток иностранной валюты. Здесь стоит помнить, что между отгрузкой сырья и его оплатой всегда существует временная задержка до квартала. К тому же с большой вероятностью приток валюты будет сокращаться и из-за бюджетного правила", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
В текущих условиях курс юаня пока может продолжить двигаться в районе 11,2-11,4 рубля, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Траекторию на будущее рублю задаст реакция рынка на итоги пятничного заседания ЦБ РФ", - добавляет он.
Положительно на рубль может повлиять возможная монетарная пауза и фискальные ужесточения, считает Силаев.
"Если же сравнивать положительные и отрицательные факторы влияния на рубль, то к концу года можно ожидать доллар в районе 85 рублей, евро — в пределах 100 рублей", - оценивает он.
Юань открыл торги вторника ростом
