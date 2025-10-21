https://1prime.ru/20251021/kurs-863783863.html

Курс юаня вырос до 11,41 рубля

Курс юаня вырос до 11,41 рубля - 21.10.2025, ПРАЙМ

Курс юаня вырос до 11,41 рубля

Рубль по итогам торгов вторника снизился к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке 11,41 рубля, следует из данных Московской биржи. | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T19:20+0300

2025-10-21T19:20+0300

2025-10-21T20:57+0300

рынок

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84043/68/840436863_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c7c1054eb9cfc119a7562b7a84e2e87c.jpg

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника снизился к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке 11,41 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 13 копеек - до 11,41 рубля.

https://1prime.ru/20251021/mishustin-863773620.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия