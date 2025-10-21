https://1prime.ru/20251021/kutepov-863750312.html
В Совфеде оценили налоговые поступления в бюджет от локализации такси
2025-10-21T10:58+0300
МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. С учетом требований к локализации машин, используемых в качестве такси и ростом рынка сбыта для отечественных автопроизводителей дополнительные налоговые поступления в бюджет РФ могут составить 10 - 12 миллиардов рублей, сообщил глава комитета Совфеда по экономполитике Андрей Кутепов. В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу. "Повышение уровня локализации производства на территории России (автотранспорта – ред.) создает новые рабочие места для наших граждан, которые производят товары с высокой добавленной стоимостью. Рост рынка сбыта для отечественных автопроизводителей даст, по нашим оценкам, примерно 10 - 12 миллиардов рублей дополнительных налоговых поступлений в бюджет", - сказал Кутепов на совещании по вопросу увеличения производства автомобилей для оказания услуг такси с учетом требований к уровню их локализации. Сенатор обратил внимание на то, что законодательная инициатива - это не ноу-хау России. "Везде, в какую страну ни приедешь, в качестве такси используются национальные бренды", - отметил он. Сенатор считает, что нужно мониторить готовность отечественных производителей удовлетворить спрос рынка такси и двигать срок переходного периода влево, если будет возможность. "Основная задача – минимизировать зависимость таксомоторной сферы России от иностранных автоконцернов. В настоящее время автопарк такси является уязвимым в условиях санкционного давления: дефицит иностранных марок и запасных частей к ним, существенный рост их стоимости. В результате все эти дополнительные расходы ложатся на плечи потребителю", - сказал Кутепов. Минпромторг России в начале октября текущего года опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, в него вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич".
рф
