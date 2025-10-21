https://1prime.ru/20251021/lavrov--863753126.html

Лавров проводит встречу с главой МИД Эфиопии

21.10.2025 Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу в Москве с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом, передает корреспондент РИА Новости.

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу в Москве с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом, передает корреспондент РИА Новости. Накануне посольство республики в РФ сообщило РИА новости о том, что Тимотеос посетит российскую столицу 20-21 октября и рассчитывает встретиться с Лавровым. Последний раз Лавров и Тимотеос встречались в апреле в Рио-де-Жанейро по итогам на полях министерского заседания БРИКС. Эфиопский министр позднее приезжал в Москву в сентябре, тогда он и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев обменялись подписанным планом действий между российской госкорпорацией и электроэнергетической корпорацией Эфиопии о развитии проекта АЭС на территории республики.

