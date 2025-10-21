Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров проводит встречу с главой МИД Эфиопии - 21.10.2025
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу в Москве с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом, передает корреспондент РИА Новости. | 21.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу в Москве с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом, передает корреспондент РИА Новости. Накануне посольство республики в РФ сообщило РИА новости о том, что Тимотеос посетит российскую столицу 20-21 октября и рассчитывает встретиться с Лавровым. Последний раз Лавров и Тимотеос встречались в апреле в Рио-де-Жанейро по итогам на полях министерского заседания БРИКС. Эфиопский министр позднее приезжал в Москву в сентябре, тогда он и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев обменялись подписанным планом действий между российской госкорпорацией и электроэнергетической корпорацией Эфиопии о развитии проекта АЭС на территории республики.
© РИА Новости . МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Эфиопии Гидеон Тимотеос и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи на полях Совета глав МИД БРИКС в Рио-де-Жанейро
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу в Москве с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне посольство республики в РФ сообщило РИА новости о том, что Тимотеос посетит российскую столицу 20-21 октября и рассчитывает встретиться с Лавровым.
Последний раз Лавров и Тимотеос встречались в апреле в Рио-де-Жанейро по итогам на полях министерского заседания БРИКС. Эфиопский министр позднее приезжал в Москву в сентябре, тогда он и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев обменялись подписанным планом действий между российской госкорпорацией и электроэнергетической корпорацией Эфиопии о развитии проекта АЭС на территории республики.
Встреча Лаврова и Рубио требует подготовки, заявил Рябков
Встреча Лаврова и Рубио требует подготовки, заявил Рябков
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
