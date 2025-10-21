https://1prime.ru/20251021/lavrov--863759009.html

Лавров раскрыл подробности телефонного разговора с Рубио

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с госсекретарём США Марко Рубио текущую ситуацию и то, как можно подготовить вариант очередной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. "Мы обсудили с Марко Рубио ситуацию, как она выглядит на сегодняшний момент и как мы можем подготовить согласованный между президентами России и США в принципе вариант очередной встречи, которую президент США предложил провести в Будапеште", - сказал он.

