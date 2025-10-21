Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров раскрыл подробности телефонного разговора с Рубио - 21.10.2025
Лавров раскрыл подробности телефонного разговора с Рубио
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с госсекретарём США Марко Рубио текущую ситуацию и то, как можно подготовить вариант очередной... | 21.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с госсекретарём США Марко Рубио текущую ситуацию и то, как можно подготовить вариант очередной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. "Мы обсудили с Марко Рубио ситуацию, как она выглядит на сегодняшний момент и как мы можем подготовить согласованный между президентами России и США в принципе вариант очередной встречи, которую президент США предложил провести в Будапеште", - сказал он.
россия, мировая экономика, сша, марко рубио, сергей лавров, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, Марко Рубио, Сергей Лавров, Владимир Путин
13:02 21.10.2025
 
Лавров раскрыл подробности телефонного разговора с Рубио

Лавров обсудил с Рубио возможность встречи Путина и Трампа в Будапеште

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с госсекретарём США Марко Рубио текущую ситуацию и то, как можно подготовить вариант очередной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Мы обсудили с Марко Рубио ситуацию, как она выглядит на сегодняшний момент и как мы можем подготовить согласованный между президентами России и США в принципе вариант очередной встречи, которую президент США предложил провести в Будапеште", - сказал он.
Лавров и Рубио провели телефонный разговор
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаСШАМарко РубиоСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
