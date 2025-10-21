https://1prime.ru/20251021/lavrov-863759322.html

Лавров рассказал о позиции России по урегулированию на Украине

Лавров рассказал о позиции России по урегулированию на Украине - 21.10.2025, ПРАЙМ

Лавров рассказал о позиции России по урегулированию на Украине

Россия придерживается той же позиции, что была достигнута в ходе переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил глава МИД | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T13:08+0300

2025-10-21T13:08+0300

2025-10-21T13:08+0300

политика

россия

общество

рф

сша

аляска

владимир путин

дональд трамп

сергей лавров

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860867835_0:0:3199:1799_1920x0_80_0_0_fb60e1bc86dd9de6ce7dcef12424f87f.jpg

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия придерживается той же позиции, что была достигнута в ходе переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной с министром иностранных дел Эфиопии Гидеоном Тимотеосом пресс-конференции по итогам переговоров. "Россия не изменила своей позиции по сравнению с теми пониманиями, которые были достигнуты в ходе продолжительных переговоров Путина и Трампа на Аляске", - сообщил он журналистам.

https://1prime.ru/20251021/lavrov-863758261.html

рф

сша

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров