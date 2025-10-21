https://1prime.ru/20251021/lavrov-863759322.html
Лавров рассказал о позиции России по урегулированию на Украине
Лавров рассказал о позиции России по урегулированию на Украине - 21.10.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал о позиции России по урегулированию на Украине
Россия придерживается той же позиции, что была достигнута в ходе переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил глава МИД | 21.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия придерживается той же позиции, что была достигнута в ходе переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной с министром иностранных дел Эфиопии Гидеоном Тимотеосом пресс-конференции по итогам переговоров. "Россия не изменила своей позиции по сравнению с теми пониманиями, которые были достигнуты в ходе продолжительных переговоров Путина и Трампа на Аляске", - сообщил он журналистам.
