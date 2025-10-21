Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров рассказал о позиции России по урегулированию на Украине - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251021/lavrov-863759322.html
Лавров рассказал о позиции России по урегулированию на Украине
Лавров рассказал о позиции России по урегулированию на Украине - 21.10.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал о позиции России по урегулированию на Украине
Россия придерживается той же позиции, что была достигнута в ходе переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил глава МИД | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T13:08+0300
2025-10-21T13:08+0300
политика
россия
общество
рф
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860867835_0:0:3199:1799_1920x0_80_0_0_fb60e1bc86dd9de6ce7dcef12424f87f.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия придерживается той же позиции, что была достигнута в ходе переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной с министром иностранных дел Эфиопии Гидеоном Тимотеосом пресс-конференции по итогам переговоров. "Россия не изменила своей позиции по сравнению с теми пониманиями, которые были достигнуты в ходе продолжительных переговоров Путина и Трампа на Аляске", - сообщил он журналистам.
https://1prime.ru/20251021/lavrov-863758261.html
рф
сша
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860867835_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_e475ba08dd900095f71f80760fd5ea4d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, Общество , РФ, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров
13:08 21.10.2025
 
Лавров рассказал о позиции России по урегулированию на Украине

Россия придерживается позиции, достигнутой на переговорах Путина и Трампа на Аляске

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия придерживается той же позиции, что была достигнута в ходе переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной с министром иностранных дел Эфиопии Гидеоном Тимотеосом пресс-конференции по итогам переговоров.
"Россия не изменила своей позиции по сравнению с теми пониманиями, которые были достигнуты в ходе продолжительных переговоров Путина и Трампа на Аляске", - сообщил он журналистам.
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Лавров оценил ход спецоперации на Украине
12:56
 
ПолитикаРОССИЯОбществоРФСШААляскаВладимир ПутинДональд ТрампСергей Лавров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала