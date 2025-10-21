https://1prime.ru/20251021/lavrov-863764198.html
Лавров рассказал о договоренностях с Эфиопией
Лавров рассказал о договоренностях с Эфиопией - 21.10.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал о договоренностях с Эфиопией
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что условился с эфиопским коллегой Гидеоном Тимотеосом продвигать договоренности в финансовой сфере для защиты... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T13:38+0300
2025-10-21T13:38+0300
2025-10-21T13:38+0300
экономика
мировая экономика
россия
запад
москва
эфиопия
сергей лавров
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861042846_0:222:2340:1538_1920x0_80_0_0_1d64150f6eb2ba9d88ac3d4d0d06e647.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что условился с эфиопским коллегой Гидеоном Тимотеосом продвигать договоренности в финансовой сфере для защиты двусторонней торговли и инвестиций от санкций Запада. "Условились активнее стимулировать достижение договоренностей в финансовой сфере, чтобы обезопасить нашу торговлю, наше инвестиционное сотрудничество от незаконных односторонних санкций, которыми сейчас увлекаются наши западные коллеги", - сказал российский министр на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве. Лавров отметил, что договорился с коллегой из Эфиопии содействовать по линии МИД развитию торгово-экономических связей, продвижению взаимовыгодных проектов в энергетике, в том числе в атомной. "Также у нас хорошие перспективы и традиции в таких сферах, как здравоохранение, культура, образование", - подчеркнул министр.
https://1prime.ru/20251021/lavrov--863753126.html
запад
москва
эфиопия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861042846_105:0:2261:1617_1920x0_80_0_0_3ae21d9c2b6451f48b2da2ff780b2cef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, запад, москва, эфиопия, сергей лавров, мид
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, МОСКВА, ЭФИОПИЯ, Сергей Лавров, МИД
Лавров рассказал о договоренностях с Эфиопией
Лавров: Россия и Эфиопия договорились о сотрудничестве в финансовой сфере