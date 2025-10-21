https://1prime.ru/20251021/lavrov-863764198.html

Лавров рассказал о договоренностях с Эфиопией

Лавров рассказал о договоренностях с Эфиопией - 21.10.2025, ПРАЙМ

Лавров рассказал о договоренностях с Эфиопией

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что условился с эфиопским коллегой Гидеоном Тимотеосом продвигать договоренности в финансовой сфере для защиты... | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T13:38+0300

2025-10-21T13:38+0300

2025-10-21T13:38+0300

экономика

мировая экономика

россия

запад

москва

эфиопия

сергей лавров

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861042846_0:222:2340:1538_1920x0_80_0_0_1d64150f6eb2ba9d88ac3d4d0d06e647.jpg

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что условился с эфиопским коллегой Гидеоном Тимотеосом продвигать договоренности в финансовой сфере для защиты двусторонней торговли и инвестиций от санкций Запада. "Условились активнее стимулировать достижение договоренностей в финансовой сфере, чтобы обезопасить нашу торговлю, наше инвестиционное сотрудничество от незаконных односторонних санкций, которыми сейчас увлекаются наши западные коллеги", - сказал российский министр на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве. Лавров отметил, что договорился с коллегой из Эфиопии содействовать по линии МИД развитию торгово-экономических связей, продвижению взаимовыгодных проектов в энергетике, в том числе в атомной. "Также у нас хорошие перспективы и традиции в таких сферах, как здравоохранение, культура, образование", - подчеркнул министр.

https://1prime.ru/20251021/lavrov--863753126.html

запад

москва

эфиопия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, запад, москва, эфиопия, сергей лавров, мид