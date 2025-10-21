Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров рассказал о договоренностях с Эфиопией - 21.10.2025
Лавров рассказал о договоренностях с Эфиопией
Лавров рассказал о договоренностях с Эфиопией - 21.10.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал о договоренностях с Эфиопией
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что условился с эфиопским коллегой Гидеоном Тимотеосом продвигать договоренности в финансовой сфере для защиты... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T13:38+0300
2025-10-21T13:38+0300
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что условился с эфиопским коллегой Гидеоном Тимотеосом продвигать договоренности в финансовой сфере для защиты двусторонней торговли и инвестиций от санкций Запада. "Условились активнее стимулировать достижение договоренностей в финансовой сфере, чтобы обезопасить нашу торговлю, наше инвестиционное сотрудничество от незаконных односторонних санкций, которыми сейчас увлекаются наши западные коллеги", - сказал российский министр на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве. Лавров отметил, что договорился с коллегой из Эфиопии содействовать по линии МИД развитию торгово-экономических связей, продвижению взаимовыгодных проектов в энергетике, в том числе в атомной. "Также у нас хорошие перспективы и традиции в таких сферах, как здравоохранение, культура, образование", - подчеркнул министр.
13:38 21.10.2025
 
Лавров рассказал о договоренностях с Эфиопией

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что условился с эфиопским коллегой Гидеоном Тимотеосом продвигать договоренности в финансовой сфере для защиты двусторонней торговли и инвестиций от санкций Запада.
"Условились активнее стимулировать достижение договоренностей в финансовой сфере, чтобы обезопасить нашу торговлю, наше инвестиционное сотрудничество от незаконных односторонних санкций, которыми сейчас увлекаются наши западные коллеги", - сказал российский министр на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве.
Лавров отметил, что договорился с коллегой из Эфиопии содействовать по линии МИД развитию торгово-экономических связей, продвижению взаимовыгодных проектов в энергетике, в том числе в атомной.
"Также у нас хорошие перспективы и традиции в таких сферах, как здравоохранение, культура, образование", - подчеркнул министр.
Министр иностранных дел Эфиопии Гидеон Тимотеос и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи на полях Совета глав МИД БРИКС в Рио-де-Жанейро - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Лавров проводит встречу с главой МИД Эфиопии
11:38
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯЗАПАДМОСКВАЭФИОПИЯСергей ЛавровМИД
 
 
