https://1prime.ru/20251021/lavrov-863780508.html

Лавров высказался о призывах западных лидеров о перемирии на Украине

Лавров высказался о призывах западных лидеров о перемирии на Украине - 21.10.2025, ПРАЙМ

Лавров высказался о призывах западных лидеров о перемирии на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров через пословицу дал понять, зачем лидеры стран ЕС настаивают на срочном прекращении огня на территории Украины... | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T18:39+0300

2025-10-21T18:39+0300

2025-10-21T18:39+0300

украина

сша

аляска

сергей лавров

марко рубио

владимир путин

ес

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856276965_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ad1d39018aa1bc99cdff14e9ae8fe4af.jpg

МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров через пословицу дал понять, зачем лидеры стран ЕС настаивают на срочном прекращении огня на территории Украины. Запись его выступления на пресс-конференции опубликована на официальном сайте министерства."[Президент Франции Эммануэль — прим.ред.] Макрон тогда еще сказал, что это прекращение огня должно быть без каких-либо предварительных условий, в том числе имея в виду, он это произнес публично, [что] никто не сможет ограничивать поставки вооружений киевскому режиму. <...> То есть, как говорится, шапка сгорела, стало сразу понятно, зачем это перемирие нужно", – сказал министр.Лавров также поделился подробностями недавнего телефонного разговора с госсекретарём США Марко Рубио, обратив внимание на то, что в рамках подготовки предстоящего саммита лидеров страны важнее задача, намеченная в ходе предшествовавших обсуждений на Аляске, чем определение места и дат. Лавров ранее высказывал мнение, что призывы к немедленному миру на Украине без устранения коренных причин конфликта идут вразрез с договорённостями, достигнутыми в Аляске между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По мнению России, поставки вооружений на Украину только усложняют урегулирование конфликта, вовлекая страны НАТО в ситуацию, что является крайне опасным сценарием. Сергей Лавров подчёркивал, что любой транспорт с оружием для Украины может служить легитимной целью для российских сил. В Кремле также отмечают, что оружейная поддержка Украины со стороны западных стран не способствует дипломатическим переговорам и может привести к негативным последствиям.

https://1prime.ru/20251021/ukraina-863779566.html

https://1prime.ru/20251021/lavrov--863766834.html

украина

сша

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, аляска, сергей лавров, марко рубио, владимир путин, ес, нато