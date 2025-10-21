Лавров высказался о призывах западных лидеров о перемирии на Украине
Лавров: у призывающих к перемирию на Украине стран ЕС "шапка сгорела"
Глава МИД России Сергей Лавров. Архивное фото
© МИД РФ
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров через пословицу дал понять, зачем лидеры стран ЕС настаивают на срочном прекращении огня на территории Украины. Запись его выступления на пресс-конференции опубликована на официальном сайте министерства.
"[Президент Франции Эммануэль — прим.ред.] Макрон тогда еще сказал, что это прекращение огня должно быть без каких-либо предварительных условий, в том числе имея в виду, он это произнес публично, [что] никто не сможет ограничивать поставки вооружений киевскому режиму. <...> То есть, как говорится, шапка сгорела, стало сразу понятно, зачем это перемирие нужно", – сказал министр.
Лавров также поделился подробностями недавнего телефонного разговора с госсекретарём США Марко Рубио, обратив внимание на то, что в рамках подготовки предстоящего саммита лидеров страны важнее задача, намеченная в ходе предшествовавших обсуждений на Аляске, чем определение места и дат.
Лавров ранее высказывал мнение, что призывы к немедленному миру на Украине без устранения коренных причин конфликта идут вразрез с договорённостями, достигнутыми в Аляске между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
По мнению России, поставки вооружений на Украину только усложняют урегулирование конфликта, вовлекая страны НАТО в ситуацию, что является крайне опасным сценарием. Сергей Лавров подчёркивал, что любой транспорт с оружием для Украины может служить легитимной целью для российских сил. В Кремле также отмечают, что оружейная поддержка Украины со стороны западных стран не способствует дипломатическим переговорам и может привести к негативным последствиям.